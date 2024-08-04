У грудні 2021 року суд у Берліні визнав Красікова винним у вбивстві Зелімхана Хангошвілі, який воював за незалежність Ічкерії, а в Росії був оголошений у розшук за звинуваченням у тероризмі. Новину про повернення вбивці у сім'ї сприйняли категорично.

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Сім'я Хангошвілі не знала про обмін Красікова

Вдова Хангошвілі Манана Раїса Ціатієва розповіла, що влада Німеччини не повідомила сім’ю вбитого в Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі про обмін Вадима Красікова, засудженого на довічний термін за його вбивство.

Вона пояснила, що відразу після рішення суду ходили чутки про спроби Москви домовитися про обмін Красікова.

Виявляється, що заради політичної вигоди можна знехтувати будь-якими законами. Людина – вбивця. Якщо де б її не випустили, вона навряд чи проживе чесне, свідоме життя з такою кількістю гріхів за плечима,

– сказала вдова.

Водночас родина Хангашвілі "не ображена, що чиєсь життя було врятовано". Йдеться про масштабний обмін полоненими між Росією та країнами Заходу, в межах якого співробітник ФСБ повернувся до Росії.

За даними видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, на звільненні наполіг міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн, який віддав розпорядження генеральному прокурору Єнсу Роммелю.

До слова, це був наймасштабніший обмін ув'язненими з часів холодної війни між Росією та Заходом. З російських в'язниць повернулися щонайменше 10 російських політв'язнів, 2 американців, звинувачених у шпигунстві, та засуджений до страти у Білорусі громадянин Німеччини.