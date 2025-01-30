В Секторе Газа начался новый обмен заложниками между Израилем и ХАМАС

Между Израилем и ХАМАС 30 января начался новый обмен заложниками. Из плена палестинские боевики должны освободить 3 израильтян и 5 граждан Таиланда.

В свою очередь Израиль должен освободить 110 палестинских заключенных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Что известно о новом обмене между Израилем и ХАМАС

По данным журналистов, среди освобожденных после обмена пленными между Израилем и ХАМАС среди израильтян были 80-летний мужчина и две женщины 29 и 20 лет. Это были:

Арбель Йегуд , 29-летняя жительница кибуца Нир Оз. Ее партнер и его брат все еще находятся в плену, а родного брата Арбель обнаружили мертвым в июне. Ее должны были освободить еще в прошлую субботу, что привело к тому, что Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения о прекращении огня.

, 29-летняя жительница кибуца Нир Оз. Ее партнер и его брат все еще находятся в плену, а родного брата Арбель обнаружили мертвым в июне. Ее должны были освободить еще в прошлую субботу, что привело к тому, что Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения о прекращении огня. Агам Бергер , 20-летняя израильская военнослужащая, которая попала в плен вместе с четырьмя другими. Этих четырех военных освободили в минувшую субботу.

, 20-летняя израильская военнослужащая, которая попала в плен вместе с четырьмя другими. Этих четырех военных освободили в минувшую субботу. Гади Мозес, 80-летний мужчина, похищен из кибуца Нир Оз, где он работал сельскохозяйственным экспертом. Его партнерша Эфрат Кац была убита во время нападения ХАМАС 7 октября.

С израильской стороны должны освободить 110 человек, из которых в 32 человека получили пожизненное заключение, 30 – женщин и детей, а 20 – депортированы "за пределы палестинских территорий". Относительно других палестинских граждан информации о преступлениях нет.

Впоследствии израильские официальные лица сказали, что они получили подтверждение от Красного Креста о передаче одного заложника. Речь шла об Агам Бергер, которую освободили в Джабалии на севере Газы.

Заложницу, возвращающуюся, сейчас сопровождают спецподразделения ЦАХАЛ и силы ISA во время ее возвращения на территорию Израиля, где она пройдет первичное медицинское обследование,

– написали израильские военные.

Агам Бергер освободили палестинские боевики в Секторе Газа / Видео Армии обороны Израиля

Отреагировали на возвращение израильской военной и в правительстве Израиля. Там заявили, что рады возвращению Агам Бергер на родину.

"Ее семья получила информацию о передаче девушки нашим силам. Правительство и службы безопасности окажут всестороннюю поддержку ей и ее семье. Израильское правительство привержено возвращению всех похищенных и пропавших без вести", – говорится в сообщении.

Семья Агам Бергер наблюдает за передачей военной Красному Кресту / Видео с фейсбук-страницы премьер-министра Израиля

В заявлении Армии обороны Израиля и Агентства безопасности Израиля говорится, что заложница, которая возвращается, направляется в пункт первичного пункта пропуска на юге Израиля, где она воссоединится со своими родителями.

Относительно граждан Таиланда, то ранее в стране заявляли, что 6 их граждан, Вачара Сриуан, Баннават Сиато, Сатиан Суваннакхам, Наттапонг Пинта, Понгсак Танна и Сурасак Ламнау , все еще удерживаются в Газе.

В Тайском МИД заявили, что двое других граждан Таиланда, идентифицированы как Судитисак Ринталак и Сонтхая Оакхарасри, считаются мертвыми.