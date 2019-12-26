Обмен пленными до Нового года: могут ли его сорвать

Россия никогда не пойдет на уступки и компромиссы, поэтому договориться с ними об обмене пленными, в сегодняшних условиях, сложно. Такое мнение высказал 24 каналу военный эксперт Олег Жданов.

Россия требует, чтобы Украина вела переговоры по обмену пленными с представителями так называемых Л/ДНР, что будет недопустимой ошибкой украинской стороны, ведь так мы признаем власть террористов и подтвердим слова Владимира Путина, что Россия не является стороной конфликта.

Читать также: Россия дискредитирует результаты нормандской встречи, – эксперт

Путин добивается от нас легализации Л/ДНР любой ценой и в любом вопросе. И если они нас усадят за стол переговоров, это будет означать , что Украина согласится с Кремлем,

– отметил военный эксперт Олег Жданов.

Украина не ведет переговоры с террористами, а Россия отказывается признать себя стороной конфликта. Это главные причины, которые мешают решить все вопросы, касающиеся конфликта на востоке Украины.

Кроме того, воюющие стороны не могут определиться со списками пленных. По мнению Олега Жданова, Россия может обменять любого из жителей оккупированных территорий, а таких людей миллионы.

Сейчас на оккупированных территориях Украины проживают от пяти до семи миллионов человек. Оккупанты могут схватить любого и обвинить в шпионаже, например. Поэтому этот список бесконечен. Мы имеем дело со страной-террористом, об этом не стоит забывать. Но и Украина не имеет четкой позиции относительно определения категорий для обмена,

– сказал Жданов.

С Россией в принципе нельзя найти компромисс или дождаться от нее уступок. Это государство только шантажирует и требует своего.

Мы постоянно идем на уступки РФ. Хотят разведения войск, пожалуйста, хотят прекращения огня, да. Но Россия воспринимает любой такой шаг как слабость и продолжает требовать в ответ чего-то другого. Это уже надо понять на шестом году войны, – отметил эксперт.

Именно потому, что Путин никогда не пойдет на компромисс или уступки и потому, что РФ не признает себя стороной конфликта, обмен пленными вообще не произойдет, считает Жданов.

Разве что украинская власть примет полностью условия Путина, тем самым распишется в капитуляции. Другой вариант – победа Украины в войне с Россией.

Почему же тогда произошел обмен украинских моряков и политзаключенных?

Последний обмен состоялся тогда, когда это было выгодно Путину. Он создал себе такой образ миротворца накануне выборов. Именно этот образ Путин пытается навязать и международному сообществу, уверяет Жданов.

Также эксперт отметил, что обмен "33 на 33" состоялся из-за того, что Россия испугалась, что суд мог обязать другие страны арестовать их имущество.

Путин выполнил условия суда и еще раз показал международному сообществу, какой он миротворец. А европейские лидеры готовы принять этот образ Путина, ведь там заинтересованы в дешевом российском газе,

– заявил эксперт.

Также он напомнил, что большинство санкций, наложенных на Россию международным сообществом связаны с аннексией Крыма, а не с оккупацией Донбасса.

Другими словами, Европа готова закрыть глаза на преступления Путина ради дешевого газа и денег. Но там никогда не признают оккупацию Крыма, поскольку вопрос аннексии и сепаратизма также очень острый для Европы.

Напомним, что во время нормандского саммита, который прошел 9 декабря в Париже, стороны договорились до конца 2019 года провести обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

Впоследствии на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске украинская и российская стороны так и не смогли согласовать этот вопрос. Кремль, в частности, требовал, чтобы Украина договаривалась с представителями оккупированных территорий. Зато последние обвинили Украину в том, что она якобы не согласовывает механизм юридической очистки на обмениваемых лиц, то есть снятие с них судимости. Нет также ясности относительно количества лиц для обмена и не согласованы списки.

Еще одно препятствие появилась 20 декабря, когда несколько десятков удерживаемых, которых Киев планировал передать в рамках обмена боевикам на Донбассе, попросили исключить их из списков.

Однако 23 декабря 2019 года появилась информация, что все-таки обмен состоится.