Обмін полоненими до Нового року: чи можуть його зірвати

Росія ніколи не піде на поступки й компроміси, тому домовитись з ними про обмін полоненими, за сьогоднішніх умов, складно. Таку думку висловив 24 каналу військовий експерт Олег Жданов.

Росія вимагає аби Україна вела перемовини щодо обміну полоненими з представниками так званих Л/ДНР, що буде неприпустимою помилкою української сторони, адже так ми визнаємо владу терористів та підтвердимо слова Володимира Путіна, що Росія не є стороною конфлікту.

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Путін добивається від нас легалізації Л/ДНР будь-якою ціною і у будь-якому питанні. І якщо вони нас усадять за стіл перемовин, це означитиме, що Україна погодиться з Кремлем,

– наголосив військовий експерт Олег Жданов.

Україна не веде перемовини з терористами, а Росія відмовляється визнати себе стороною конфлікту. Це є головними причинами, які заважають вирішити всі питання, що стосуються конфлікту на сході України.

Окрім того, воюючі сторони не можуть визначитись зі списками полонених. За думкою Олега Жданова, Росія може обміняти будь-кого з мешканців окупованих територій, а таких людей мільйони.

Зараз на окупованих територіях України мешкають від п’ятьох до семи мільйонів людей. Окупанти можуть схопити будь-кого й звинуватити у шпигунстві, наприклад. Тому цей список нескінченний. Ми маємо справу з країною-терористом, про це не варто забувати. Але й Україна не має чіткої позиції щодо визначення категорій для обміну,

– сказав Жданов.

З Росією у принципі не можна знайти компроміс або дочекатись від неї поступок. Ця держава лише шантажує й вимагає свого.

Ми постійно ідемо на поступки РФ. Хочуть розведення військ, будь-ласка, хочуть припинення вогню, так. Але Росія сприймає будь-який такий крок, як слабкість й продовжує вимагати у відповідь чогось іншого. Це вже треба зрозуміти на шостому році війни, – наголосив експерт.

Саме через те, що Путін ніколи не піде на компроміс або поступки й через те, що РФ не визнає себе стороною конфлікту, обмін полоненими взагалі не відбудеться, вважає Жданов.

Хіба українська влада прийме повністю умови Путіна, тим самим розпишеться у капітуляції. Інший варіант – перемога України у війні з Росією.

Чому ж тоді відбувся обмін українських моряків та політв’язнів?

Останній обмін відбувся тоді, коли це було вигідно Путіну. Він створив собі такий образ миротворця напередодні виборів. Саме цей образ Путін намагається нав’язати й міжнародній спільноті, запевняє Жданов.

Також експерт наголосив, що обмін "33 на 33" відбувся через те, що Росія злякалась, що суд міг зобов’язати інші країни арештувати їх майно.

Путін виконав умови суду та ще раз показав міжнародній спільноті, який він миротворець. А європейські лідери готові прийняти цей образ Путіна, адже там зацікавлені у дешевому російському газі,

– заявив експерт.

Також він нагадав, що більшість санкцій, які накладені на Росію міжнародною спільнотою пов’язані з анексією Криму, а не з окупацією Донбасу.

Іншими словами, Європа готова закрити очі на злочини Путіна заради дешевого газу та грошей. Але там ніколи не визнають окупацію Криму, оскільки питання анексії та сепаратизму також дуже гострі для Європи.

Нагадаємо, що під час нормандського саміту, що пройшов 9 грудня в Парижі, сторони домовились до кінця 2019 року провести обмін утримуваними особами у форматі "всіх на всіх".

Згодом на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську українська та російська сторони так і не змогли узгодити це питання. Кремль, зокрема, вимагав, аби Україна домовлялася з представниками окупованих територій. Натомість останні звинуватили Україну в тому, що вона начебто не погоджує механізм юридичної очистки на обмінюваних осіб, тобто зняття з них судимості. Немає також ясності щодо кількості осіб для обміну та не узгоджено списки.

Ще одна перешкода з’явилася 20 грудня, коли кілька десятків утримуваних, яких Київ планував передати у межах обміну бойовикам на Донбасі, попросили виключити їх зі списків.

Проте 23 грудня 2019 року з’явилась інформація, що все таки обмін відбудеться.