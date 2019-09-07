Обмен пленными: русский самолет приземлился в Москве: фото, видео
В московском аэропорту "Внуково" приземлился спецборт "Ту-204-300" с содержащимися в Украине русскими. Одновременно в "Борисполе" приземлился украинский борт с пленниками Кремля.
По данным сайта Flightradar, российский самолет вылетел из "Борисполя" в 10:20, а приземлился в Москве в 13:28.
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Российский самолет приземлился в Москве: смотрите видео
Отметим, что этим самолетом пользуется российский специальный летный отряд "Россия" – предприятие, которое перевозит российских чиновников, пишет "Радио Свобода".
Руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский выходит из самолета в Москве: смотрите видео
Посольство России в Украине опубликовало фото тех, кого им выдала Украина.
Что известно об обмене пленными
Утром 7 сентября из СИЗО "Лефортово" выехали три автобуса, в которых были военнопленные моряки и другие незаконно заключенные в России украинцы. Их в аэропорт "Внуково" сопровождал длинный полицейский кортеж.
Около 13 часов самолет с государственной символикой Украины вылетел из "Внуково" и около 14 приземлился в "Борисполе". На его борту находятся 35 пленных украинцев, вернувшихся на родину.
Всех их обменяли на заключенных в Украине россиян и пророссийски настроенных людей. Среди них – руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и фигурант дела МН17 Владимир Цемах.