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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Обмен пленными: русский самолет приземлился в Москве: фото, видео

      534 Читати новину українською
      Удерживаемые в Украине россияне, которые прибыли в Москву
      Удерживаемые в Украине россияне, которые прибыли в Москву / Соцсети

      В московском аэропорту "Внуково" приземлился спецборт "Ту-204-300" с содержащимися в Украине русскими. Одновременно в "Борисполе" приземлился украинский борт с пленниками Кремля.

      По данным сайта Flightradar, российский самолет вылетел из "Борисполя" в 10:20, а приземлился в Москве в 13:28.

      Читайте также: Путин помиловал Сенцова и еще 10 украинцев перед обменом

      Российский самолет приземлился в Москве: смотрите видео

      Отметим, что этим самолетом пользуется российский специальный летный отряд "Россия" – предприятие, которое перевозит российских чиновников, пишет "Радио Свобода".

      Руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский выходит из самолета в Москве: смотрите видео

       

      Посольство России в Украине опубликовало фото тех, кого им выдала Украина.

       

      Что известно об обмене пленными
      Утром 7 сентября из СИЗО "Лефортово" выехали три автобуса, в которых были военнопленные моряки и другие незаконно заключенные в России украинцы. Их в аэропорт "Внуково" сопровождал длинный полицейский кортеж.

      Около 13 часов самолет с государственной символикой Украины вылетел из "Внуково" и около 14 приземлился в "Борисполе". На его борту находятся 35 пленных украинцев, вернувшихся на родину.

      Всех их обменяли на заключенных в Украине россиян и пророссийски настроенных людей. Среди них – руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и фигурант дела МН17 Владимир Цемах.

       

      blog_ava
      Пленные моряки и узники Кремля вернулись в Украину: онлайн-трансляция
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      Теги: Новости Украины
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