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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Обмін полоненими: російський літак приземлився у Москві: фото, відео

      651 Читать новость на русском
      Російський літак прибув у Москву
      Російський літак прибув у Москву / tass.ru

      У московському аеропорту "Внуково" приземлився спецборт "Ту-204-300" з утримуваними в Україні росіянами. Одночасно у "Борисполі" приземлився український борт з бранцями Кремля.

      За даними сайтц Flightradar, російський літак вилетів з "Борисполя" о 10:20, а приземлився у Москві о 13:28.

      Читайте також: Путін помилував Сенцова та ще 10 українців перед обміном

      Російський літак приземлився у Москві: дивіться відео 

      Зазначимо, що цим літаком користується російський спеціальний льотний загін "Росія" – підприємство, яке перевозить російських посадовців, пише "Радіо Свобода".

      Посольство Росії в Україні опублікувало фото тих, кого їм видала Україна.

      Що відомо про обмін полоненими між Україною та Росією?Найімовірніше, Україна та Росія проведуть обмін у форматі "33 на 33". Так, додому з російського полону мають повернутися 24 українські моряки, а також низка незаконно обвинувачених українців – Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк і Володимир Балух.

      Напередодні масштабний обмін анонсував і російський президент Володимир Путін – після того, як український суд відпустив фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.

       

      blog_ava
      Обмін полоненими розпочався: що наразі відомо
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      Теги: Новини України
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