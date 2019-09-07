Обмін полоненими: російський літак приземлився у Москві: фото, відео

У московському аеропорту "Внуково" приземлився спецборт "Ту-204-300" з утримуваними в Україні росіянами. Одночасно у "Борисполі" приземлився український борт з бранцями Кремля.

За даними сайтц Flightradar, російський літак вилетів з "Борисполя" о 10:20, а приземлився у Москві о 13:28.

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Російський літак приземлився у Москві: дивіться відео

ДОМА!!!



БОРТ RA 64058 СОВЕРШИЛ ПОСАДКУ В АЭРОПОРТУ ВНУКОВО pic.twitter.com/AwORPLjttM — ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda) 7 вересня 2019 р.

Зазначимо, що цим літаком користується російський спеціальний льотний загін "Росія" – підприємство, яке перевозить російських посадовців, пише "Радіо Свобода".

Посольство Росії в Україні опублікувало фото тих, кого їм видала Україна.

Що відомо про обмін полоненими між Україною та Росією?Найімовірніше, Україна та Росія проведуть обмін у форматі "33 на 33". Так, додому з російського полону мають повернутися 24 українські моряки, а також низка незаконно обвинувачених українців – Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк і Володимир Балух.



Напередодні масштабний обмін анонсував і російський президент Володимир Путін – після того, як український суд відпустив фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.