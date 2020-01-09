Обмен пленными: в 26 освобожденных нет паспорта
В 26 украинцев, которые были освобождены из плена боевиков 29 декабря 2019 года, нет паспортов. В настоящее время ведется работа по восстановлению документов.
Об этом рассказал начальник управления Министерства по делам ветеранов Сергей Мокренюк, пишет УНН.
Обратите внимание: Освобожденный из плена боевиков журналист Асеев написал первый за более чем 2 года пост
Сейчас паспортов нет в 26 человек. В принципе нет,
– отметил Мокренюк.
Что означает отсутствие паспорта:
- человек не может открыть счет в банке;
- получить справку о том, что он является внутренне перемещенным лицом;
- не может обратиться в Министерство по делам ветеранов для получения материальной помощи, предусмотренной правительством.
В то же время начальник управления сообщил, что министерство сотрудничает с государственной миграционной службой. "Они сейчас по каждому описывают, что именно надо предоставить, а мы пытаемся собрать все, чтобы обеспечить освобожденных удерживаемых паспортами", – добавил Мокренюк.
Освобожденным пленным помогают найти работу, в зависимости от их навыков и того, какую работу они выполняли ранее. А также помогают с поиском жилья. Мокренюк также отметил, что в министерстве нет бюджетной программы, которая бы предоставляла возможность покупать жилье для освобожденных пленных.
Ранее в Минветеранов заявили, что освобожденные из плена украинцы в первую очередь нуждаются в юридических консультациях (в частности, по восстановлению документов) и медицинской помощи.
Что известно о большом обмене пленными
- 9 декабря 2019 года Украина и представители донбасских оккупантов провели обмен пленными на КПВВ "Майорск".
- Домой вернулись 76 украинцев, а боевикам передали 124 человек.
- 17 переданных оккупантам лиц не пожелали возвращаться на оккупированный Донбасс.
- 5 освобожденных украинцев решили остаться на Донбассе (то есть всего был обменян 81 украинец).
- Освобожденных украинцев транспортировали самолетом в аэропорт "Борисполь". Там их встретили президент и родные. После этого некоторые освобожденные из плена отправились в реабилитационные центры.