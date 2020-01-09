Обмен пленными: в 26 освобожденных нет паспорта

В 26 украинцев, которые были освобождены из плена боевиков 29 декабря 2019 года, нет паспортов. В настоящее время ведется работа по восстановлению документов.

Об этом рассказал начальник управления Министерства по делам ветеранов Сергей Мокренюк, пишет УНН.

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Сейчас паспортов нет в 26 человек. В принципе нет,

– отметил Мокренюк.

Что означает отсутствие паспорта:

человек не может открыть счет в банке;

получить справку о том, что он является внутренне перемещенным лицом;

не может обратиться в Министерство по делам ветеранов для получения материальной помощи, предусмотренной правительством.

В то же время начальник управления сообщил, что министерство сотрудничает с государственной миграционной службой. "Они сейчас по каждому описывают, что именно надо предоставить, а мы пытаемся собрать все, чтобы обеспечить освобожденных удерживаемых паспортами", – добавил Мокренюк.

Освобожденным пленным помогают найти работу, в зависимости от их навыков и того, какую работу они выполняли ранее. А также помогают с поиском жилья. Мокренюк также отметил, что в министерстве нет бюджетной программы, которая бы предоставляла возможность покупать жилье для освобожденных пленных.

Ранее в Минветеранов заявили, что освобожденные из плена украинцы в первую очередь нуждаются в юридических консультациях (в частности, по восстановлению документов) и медицинской помощи.

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