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      Обмен пленными: в 26 освобожденных нет паспорта

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      В 26 освобожденных украинских пленных нет паспортов / 5.ua

      В 26 украинцев, которые были освобождены из плена боевиков 29 декабря 2019 года, нет паспортов. В настоящее время ведется работа по восстановлению документов.

      Об этом рассказал начальник управления Министерства по делам ветеранов Сергей Мокренюк, пишет УНН.

      Обратите внимание: Освобожденный из плена боевиков журналист Асеев написал первый за более чем 2 года пост

      Сейчас паспортов нет в 26 человек. В принципе нет,
      – отметил Мокренюк.

      Что означает отсутствие паспорта:

      • человек не может открыть счет в банке;
      • получить справку о том, что он является внутренне перемещенным лицом;
      • не может обратиться в Министерство по делам ветеранов для получения материальной помощи, предусмотренной правительством.

      В то же время начальник управления сообщил, что министерство сотрудничает с государственной миграционной службой. "Они сейчас по каждому описывают, что именно надо предоставить, а мы пытаемся собрать все, чтобы обеспечить освобожденных удерживаемых паспортами", – добавил Мокренюк.

      Освобожденным пленным помогают найти работу, в зависимости от их навыков и того, какую работу они выполняли ранее. А также помогают с поиском жилья. Мокренюк также отметил, что в министерстве нет бюджетной программы, которая бы предоставляла возможность покупать жилье для освобожденных пленных.

      Ранее в Минветеранов заявили, что освобожденные из плена украинцы в первую очередь нуждаются в юридических консультациях (в частности, по восстановлению документов) и медицинской помощи.

      Что известно о большом обмене пленными

      • 9 декабря 2019 года Украина и представители донбасских оккупантов провели обмен пленными на КПВВ "Майорск".
      • Домой вернулись 76 украинцев, а боевикам передали 124 человек.
      • 17 переданных оккупантам лиц не пожелали возвращаться на оккупированный Донбасс.
      • 5 освобожденных украинцев решили остаться на Донбассе (то есть всего был обменян 81 украинец).
      • Освобожденных украинцев транспортировали самолетом в аэропорт "Борисполь". Там их встретили президент и родные. После этого некоторые освобожденные из плена отправились в реабилитационные центры.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Государственная миграционная служба Украинцы в плену РФ Министерство по делам ветеранов Обмен пленными
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