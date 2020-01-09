Обмін полоненими: у 26 звільнених немає паспортів

У 26 українців, які були звільнені з полону бойовиків 29 грудня 2019 року, немає паспортів. Наразі ведеться робота з відновлення документів.

Про це розповів начальник управління Міністерства у справах ветеранів Сергій Мокренюк, пише УНН.

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Зараз паспортів немає у 26 людей. В принципі немає,

– зазначив Мокренюк.

Що означає відсутність паспорта:

людина не може відкрити рахунок в банку;

отримати довідку про те, що вона внутрішньо переміщена особа;

не може звернутися до Міністерства у справах ветеранів для отримання матеріальної допомоги, яка передбачена урядом.

Водночас начальник управління повідомив, що міністерство співпрацює з державною міграційною службою. "Вони зараз по кожному описують, що саме треба надати, а ми намагаємось зібрати все, щоб забезпечити звільнених утримуваних паспортами", – додав Мокренюк.

Звільненим полоненим допомагають знайти роботу, в залежності від їхніх навичок та того, яку роботу вони виконували раніше. А також допомагають з пошуком житла. Мокренюк також зазначив, що в міністерстві немає бюджетної програми, яка б надавала можливість купувати житло для звільнених полонених.

Раніше у Мінветеранів заявили, що звільнені з полону українці насамперед потребують юридичних консультацій (зокрема, щодо відновлення документів) та медичної допомоги.

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