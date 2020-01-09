Обмін полоненими: у 26 звільнених немає паспортів
У 26 українців, які були звільнені з полону бойовиків 29 грудня 2019 року, немає паспортів. Наразі ведеться робота з відновлення документів.
Про це розповів начальник управління Міністерства у справах ветеранів Сергій Мокренюк, пише УНН.
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Зараз паспортів немає у 26 людей. В принципі немає,
– зазначив Мокренюк.
Що означає відсутність паспорта:
- людина не може відкрити рахунок в банку;
- отримати довідку про те, що вона внутрішньо переміщена особа;
- не може звернутися до Міністерства у справах ветеранів для отримання матеріальної допомоги, яка передбачена урядом.
Водночас начальник управління повідомив, що міністерство співпрацює з державною міграційною службою. "Вони зараз по кожному описують, що саме треба надати, а ми намагаємось зібрати все, щоб забезпечити звільнених утримуваних паспортами", – додав Мокренюк.
Звільненим полоненим допомагають знайти роботу, в залежності від їхніх навичок та того, яку роботу вони виконували раніше. А також допомагають з пошуком житла. Мокренюк також зазначив, що в міністерстві немає бюджетної програми, яка б надавала можливість купувати житло для звільнених полонених.
Раніше у Мінветеранів заявили, що звільнені з полону українці насамперед потребують юридичних консультацій (зокрема, щодо відновлення документів) та медичної допомоги.
Що відомо про великий обмін полоненими
- 9 грудня 2019 року Україна та представники донбаських окупантів провели обмін полоненими на КПВВ "Майорське".
- Додому повернулися 76 українців, а бойовикам передали 124 людей.
- 17 переданих окупантам осіб не виявили бажання повертатися на окупований Донбас.
- 5 звільнених українців вирішили залишитись на Донбасі (тобто загалом було обміняно 81 українця).
- Звільнених українців транспортували літаком до аеропорту "Бориспіль". Там їх зустріли президент та рідні. Після цього деякі звільнені з полону вирушили до реабілітаційних центрів.