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      Обмін полоненими: у 26 звільнених немає паспортів

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      У 26 звільнених українських полонених немає паспортів / 5.ua

      У 26 українців, які були звільнені з полону бойовиків 29 грудня 2019 року, немає паспортів. Наразі ведеться робота з відновлення документів.

      Про це розповів начальник управління Міністерства у справах ветеранів Сергій Мокренюк, пише УНН.

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      Зараз паспортів немає у 26 людей. В принципі немає,
      – зазначив Мокренюк.

      Що означає відсутність паспорта:

      • людина не може відкрити рахунок в банку;
      • отримати довідку про те, що вона внутрішньо переміщена особа;
      • не може звернутися до Міністерства у справах ветеранів для отримання матеріальної допомоги, яка передбачена урядом.

      Водночас начальник управління повідомив, що міністерство співпрацює з державною міграційною службою. "Вони зараз по кожному описують, що саме треба надати, а ми намагаємось зібрати все, щоб забезпечити звільнених утримуваних паспортами", – додав Мокренюк.

      Звільненим полоненим допомагають знайти роботу, в залежності від їхніх навичок та того, яку роботу вони виконували раніше. А також допомагають з пошуком житла. Мокренюк також зазначив, що в міністерстві немає бюджетної програми, яка б надавала можливість купувати житло для звільнених полонених.

      Раніше у Мінветеранів заявили, що звільнені з полону українці насамперед потребують юридичних консультацій (зокрема, щодо відновлення документів) та медичної допомоги.

      Що відомо про великий обмін полоненими

      • 9 грудня 2019 року Україна та представники донбаських окупантів провели обмін полоненими на КПВВ "Майорське".
      • Додому повернулися 76 українців, а бойовикам передали 124 людей.
      • 17 переданих окупантам осіб не виявили бажання повертатися на окупований Донбас.
      • 5 звільнених українців вирішили залишитись на Донбасі (тобто загалом було обміняно 81 українця).
      • Звільнених українців транспортували літаком до аеропорту "Бориспіль". Там їх зустріли президент та рідні. Після цього деякі звільнені з полону вирушили до реабілітаційних центрів.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Міністерство у справах ветеранів Українці в полоні РФ Державна міграційна служба
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