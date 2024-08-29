Планирует ли Украина обменять часть Курщины на Запорожскую АЭС: что говорят в Укрэнерго

В сети распространяются слухи, что Украина может обменять подконтрольные территории Курщины на Запорожскую АЭС. Однако в Укрэнерго отмечают, что такие заявления – "научная фантастика".

В интервью глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий оценил, возможно ли такое развитие событий. Он отметил, что Запорожская АЭС в любом случае должна вернуться под контроль Украины.

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Могут ли обменять часть Курщины на ЗАЭС

Журналисты поинтересовались, что думает Кудрицкий о предположении, что Украина может обменять часть Курской области на Запорожскую АЭС. Однако глава Укрэнерго скептически отреагировал на такие сценарии, назвав их "научной фантастикой",

Пока что это такая научная фантастика. Скажем так, здесь нечего комментировать, потому что эти люди совершенно точно не имеют доступа к информации, на основе которой можно было бы делать какие-то утверждения или даже предположения. Так же можно предположить, что завтра Марс столкнется с Венерой, или астероид упадет на Землю. Предположить можно. Но какие у нас есть реальные факты, которые бы об этом свидетельствовали? У меня, например, нет,

– заявил Кудрицкий.

В то же время глава Укрэнерго считает, что Запорожская АЭС в любом случае должна вернуться под контроль Украины. Кудрицкий отметил, что украинцы не должны предлагать россиянам что-то в обмен, ведь станция расположена на суверенной украинской территории. Кроме того, обслуживать Запорожскую АЭС может только Украина, ведь это вопрос ядерной безопасности.

"Поэтому здесь, мне кажется, безотносительно к Курщине, надо мировому сообществу осознать, что отвлечь риски какого-то инцидента можно только обеспечив полный доступ Украины к управлению этим объектом", – резюмировал Кудрицкий.