Обменялись контактами с Офисом Президента, – Шаипов, которому Зеленский пообещал работу
Источник:24 канал
На форуме YES Владимир Зеленский предложил работу выпускнику Кембриджа, который обратился к нему с вопросом. Представители Офиса Президента и Артем Шаипов обменялись контактами.
Об этом в эфире 24 канала рассказал собственно член Ассоциации украинцев-выпускников ведущих университетов мира Артем Шаипов. Он отметил, что ему чрезвычайно понравилось то, что президент готов обсуждать важные привлечения молодых людей с хорошим образованием в государственную службу.
К теме Для меня важно быть в Украине, – выпускник Кембриджа, которому Зеленский пообещал работу
Очень важно, что политическое руководство Украины поддерживает соответствующую идею, считает Шаитов. Однако его разочаровали слова президента о том, что "работать на государство сложно, дешево и невыгодно".
"Я сказал "да", что есть готовность это делать. Единственное, что в этих условиях такое сотрудничество, работа, не может длиться достаточно долго для того, чтобы это имело положительный эффект для всей страны", – сказал выпускник Кембриджа.
Шаипов: имели разговор с представителями ОП
В то же время он добавил, что ему неизвестно ни одно прогрессивное государство, которое бы платило совсем незначительные деньги тем, кто работает на обеспечение политического интереса, однако понимает – сейчас Украина имеет очень серьезные трудности в экономической и социальной сферах.
Мы имели разговор с представителями офиса Президента, обменялись контактами,
– сказал Артем Шаипов.
Член Ассоциации украинцев-выпускников ведущих университетов мира отметил, что пообщается с коллегами, которые представляют ассоциацию – обсудят варианты идей, которые бы хотели предложить, и кандидатур, с которыми потенциальные идеи реализовывать.Обратите внимание! По словам Артема Шаипова, Ассоциация украинцев-выпускников ведущих университетов мира насчитывает примерно 3 тысячи человек – украинцев, которые учились за рубежом. Прежде всего, в ведущих университетах Запада.
"Состоялся разговор, мы будем дальше общаться и собственно обсуждать, что из этого может получиться в итоге. Я вопрос задавал прежде всего не в отношении себя, а в отношении сообщества, которое я имел честь возглавлять 2 года назад. Для меня было важно, почему именно наше обращение осталось без ответа", – сказал Шаипов.
Шаипов о предложении Зеленского: смотрите видео 24 канала
Он рассказал, что пока нет четкого понимания, о чем конкретно будут общаться с представителями ОП. В то же время конкретной даты встречи нет.
Президент пообещал работу выпускнику Кембриджа
- Владимир Зеленский на форуме Ялтинской конференции 10 сентября заявил, что ждет молодых амбициозных людей, которые готовы выгодно и дешево работать на страну.
- На мероприятии к президенту Украины обратился Артем Шаипов, который 2 года назад возглавлял Ассоциацию украинцев-выпускников ведущих университетов мира.
- Соответствующая ассоциация в письме предложила сотрудничество после победы Зеленского на выборах. Однако ответа так и не получила.