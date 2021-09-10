Обменялись контактами с Офисом Президента, – Шаипов, которому Зеленский пообещал работу

На форуме YES Владимир Зеленский предложил работу выпускнику Кембриджа, который обратился к нему с вопросом. Представители Офиса Президента и Артем Шаипов обменялись контактами.

Об этом в эфире 24 канала рассказал собственно член Ассоциации украинцев-выпускников ведущих университетов мира Артем Шаипов. Он отметил, что ему чрезвычайно понравилось то, что президент готов обсуждать важные привлечения молодых людей с хорошим образованием в государственную службу.

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Очень важно, что политическое руководство Украины поддерживает соответствующую идею, считает Шаитов. Однако его разочаровали слова президента о том, что "работать на государство сложно, дешево и невыгодно".

"Я сказал "да", что есть готовность это делать. Единственное, что в этих условиях такое сотрудничество, работа, не может длиться достаточно долго для того, чтобы это имело положительный эффект для всей страны", – сказал выпускник Кембриджа.

Шаипов: имели разговор с представителями ОП

В то же время он добавил, что ему неизвестно ни одно прогрессивное государство, которое бы платило совсем незначительные деньги тем, кто работает на обеспечение политического интереса, однако понимает – сейчас Украина имеет очень серьезные трудности в экономической и социальной сферах.

Мы имели разговор с представителями офиса Президента, обменялись контактами,

– сказал Артем Шаипов.

Член Ассоциации украинцев-выпускников ведущих университетов мира отметил, что пообщается с коллегами, которые представляют ассоциацию – обсудят варианты идей, которые бы хотели предложить, и кандидатур, с которыми потенциальные идеи реализовывать.

По словам Артема Шаипова, Ассоциация украинцев-выпускников ведущих университетов мира насчитывает примерно 3 тысячи человек – украинцев, которые учились за рубежом. Прежде всего, в ведущих университетах Запада.

"Состоялся разговор, мы будем дальше общаться и собственно обсуждать, что из этого может получиться в итоге. Я вопрос задавал прежде всего не в отношении себя, а в отношении сообщества, которое я имел честь возглавлять 2 года назад. Для меня было важно, почему именно наше обращение осталось без ответа", – сказал Шаипов.

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Он рассказал, что пока нет четкого понимания, о чем конкретно будут общаться с представителями ОП. В то же время конкретной даты встречи нет.

Президент пообещал работу выпускнику Кембриджа