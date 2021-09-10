Про це в ефірі 24 каналу розповів власне член Асоціації українців-випускників провідних університетів світу Артем Шаіпов. Він зазначив, що йому надзвичайно сподобалося те, що президент готовий обговорювати важливі залучення молодих людей з гарною освітою до державної служби.

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Дуже важливо, що політичне керівництво України підтримує відповідну ідею, вважає Шаітов. Однак його розчарували слова президента про те, що "працювати на державу складно, дешево й невигідно".

"Я сказав "так", що є готовність це робити. Єдине, що в цих умовах така співпраця, робота, не може тривати досить довго для того, аби це мало позитивний ефект для всієї країни", – сказав випускник Кембриджу.

Шаіпов: Мали розмову з представниками ОП

Водночас він додав, що йому невідома жодна прогресивна держава, яка б платила зовсім незначні гроші тим, хто працює на забезпечення політичного інтересу, проте розуміє – наразі Україна має дуже серйозні труднощі в економічній та соціальній сферах.

Ми мали розмову з представниками Офісу Президента, обмінялися контактами,

– сказав Артем Шаіпов.

Член Асоціації українців-випускників провідних університетів світу зазначив, що поспілкується з колегами, які представляють асоціацію – обговорять варіанти ідей, які б хотіли запропонувати, та кандидатур, з якими потенційні ідеї реалізовувати.

Зверніть увагу! За словами Артема Шаіпова, Асоціація українців-випускників провідних університетів світу налічує приблизно 3 тисячі людей – українців, які навчалися за кордоном. Передусім, в провідних університетах Заходу.

"Відбулась розмова, ми будемо далі спілкуватися і власне обговорювати, що з цього може вийти в результаті. Я питання ставив передусім не стосовно себе, а щодо спільноти, яку я мав честь очолювати 2 роки тому. Для мене було важливо, чому саме наше звернення залишилося без відповіді", – сказав Шаіпов.

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Він розповів, що наразі нема чіткого розуміння, про що конкретно спілкуватимуться з представниками ОП. Водночас конкретної дати зустрічі також нема.

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