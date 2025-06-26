Обмены будут продолжаться, пока не вернут всех тяжело раненых, тяжело больных и пленных до 25 лет

В четверг, 26 июня, состоялся шестой этап обмена пленными между Украиной и Россией. Продолжатся обмены до полного возвращения бойцов трех категорий, о которых договорились в Стамбуле.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект "Хочу жить".

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Обмены пленными продолжаются согласно договоренностям

Так, в проекте отметили, что в течение всех этапов обмена Россия не прекращала компанию по дезинформации. Пропаганда утверждала, мол, Украина не готова к обменам, в плену не осталось российских военных или Киев отказывается забирать тела погибших. Однако ее тезисы опровергали буквально на следующий день.

Несмотря на все фейки и попытки сорвать договоренности, процесс обмена и репатриации продолжается в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями – до полного возвращения всех тяжело раненых, тяжело больных и военнопленных в возрасте до 25 лет с обеих сторон,

– отметили в "Хочу жить".

Заметим, во время обмена 26 июня домой вернулись воины в возрасте до 25 лет, а также бойцы, которые получили ранения и имеют проблемы со здоровьем. Самому молодому освобожденному сейчас 24 года, а самому старшему – 61.

Подавляющее большинство освобожденных защитников содержалась в неволе более трех лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя.