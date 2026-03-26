Готовим следующие обмены, – глава ГУР сказал, сколько украинцев вернули с 2022 года
- С 2022 года проведено более 70 обменов, возвращено почти 9 тысяч военнопленных и гражданских заложников.
- Координационный штаб масштабирует свою деятельность, осуществляя работу в 15 областях, и готовит следующие обмены.
Одной из основных задач Украины сейчас является возвращение наших защитников из российского плена. Именно над этим работает Координационный штаб 24/7, благодаря неутомимой работе из плена оккупантов в течение 4 лет удалось вернуть более 8 тысяч украинцев.
Об этом сообщил глава ГУР Олег Иващенко на мероприятии "Вместе ради возвращения". Он отметил, что Координационный штаб и вся Украина помнят обо всех порабощенных, которые находятся в плену врага, а также делают все возможное, чтобы они как можно скорее увиделись с родными.
Смотрите также Летом должны быть готовы к ударам, – политолог спрогнозировал, каким будет план Путина
Сколько украинцев удалось вернуть с 2022 года?
По словам главы ГУР, в течение 4 лет полномасштабного вторжения Координационный штаб работает круглосуточно ради поддержки освобожденных военнопленных, их реабилитации и интеграции в гражданскую жизнь. В этом процессе Координационный штаб является коммуникационным хабом и источником информации и поддержки для семей украинских порабощенных.
С 2022 года проведено более 70 обменов, из плена возвращено 8669 военнопленных и гражданских заложников. Репатрационные мероприятия и меры по идентификации наших людей остаются болезненной и сложной темой для каждого из нас,
– сказал он.
К сожалению, тысячи замученных и убитых украинцев вернулось на родную землю на щите – все украинцы будут помнить их борьбу за свободу и независимость нашего государства.
Обратите внимание! Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко сообщил, что именно в 2025 году удалось вернуть больше всего людей из российского плена. Он также подчеркнул, что чем дольше украинцы находятся в российской неволе, тем больше нужно времени на реабилитацию – минимум месяц.
По словам Иващенко, Координационный штаб масштабирует свою деятельность и расширяет проекты, по всей Украине работают региональные центры. В 15 областях осуществляют свою деятельность рабочие группы.
С начала 2026 года Украина провела 2 крупных обмены, один из них – в рамках Женевских договоренностей. Готовим следующие обмены,
– подчеркнул глава ГУР.
Он отметил, что важным является содействие Владимира Зеленского и активное участие семей пленных и освобожденных, в частности в Общественном совете при Координационном штабе. Процесс сложный, ведь требует организации, планирования и тщательной подготовки, одновременно Иващенко поблагодарил защитникам и их семьям за терпение и понимание.
Особое внимание уделяется работе с семьями и детьми пропавших без вести, пленных и погибших. Юридические консультации, психологическая поддержка, индивидуальные консультации и групповые встречи являются небольшой частью работы Координационного штаба. Также он организует социальные проекты, например "Люди будущего". Благодаря ему сотни детей имеют возможность бесплатно учиться различным ремеслам, отдыхать в Украине и за рубежом.
Что известно о следующих возможных обменах?
- Рустем Умеров заявил о завершении очередного раунда переговоров делегаций Украины и США. Кроме гарантий безопасности, стороны также обсудили обмен пленными и их возвращение из российской неволи.
- О сигналах относительно продолжении обменов также сообщил и Владимир Зеленский. По словам президента, это было бы действительно очень хорошей новостью и подтверждением, что дипломатия работает.
- Руководитель секретариата Координационного штаба, полковник Богдан Охрименко сообщил, что Украина стремится прежде всего освобождать тяжелобольных, женщин, а также тех людей, которые дольше всего находятся в российском плену.