Как в Средневековье, – обмудсмен объяснил, почему отчет Amnesty International является манипулятивным

Заявление правозащитной организации Amnesty International о том, что украинская армия угрожает мирным жителям, – манипулятивная.

Этот отчет отдает предпочтение действиям страны-агрессора и ее пропагандистам, нежели понимает контекст событий в Украине, которая защищается от нападения. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Украинский офис Amnesty объяснил свою позицию относительно скандального отчета организации

Украинцы – под угрозой только из-за действий россии

Омбудсмен подчеркнул, что возмущен заявлением, обнародованным на странице Amnesty International, в котором украинские ВСУ обвиняются в том, что боевая тактика украинской армии угрожает населению нашего государства.

Лубинец объяснил, что под угрозу украинцы попали исключительно из-за необоснованной вооруженной агрессии россии. Угроза исчезнет, как только российские военнослужащие покинут пределы Украины, а российское военное командование перестанет отдавать преступные приказы об обстреле украинских городов и поселков.

Кроме того, он отметил, что наибольшие нарушения прав человека и военные преступления находились в местах, находившихся под контролем российских военных: Буча, Ирпень, Мотыжин, Мариуполь, Херсон и другие.

ВСУ делают максимум для защиты населения

Также Лубинец напомнил, что "urban warfare", то есть война в условиях города, не является запретной международным правом, это не нарушение. Украина подписала Декларацию о безопасности школ именно потому, что вместе с цивилизованным миром соблюдают стандарты, а ВСУ делают максимум для защиты гражданского населения. Правительство в местах боев остановило учебный процесс и проводит эвакуацию

Предлагая рекомендации, Amnesty International как будто находится в Средневековье, где бои велись в открытом поле за пределами крепости,

– подчеркнул Лубинец.

Украина обороняется от нападения россии, которая нарушает все возможные нормы международного права.

Что этому предшествовало

Amnesty International заявило, что ВСУ размещают свои позиции в гражданских объектах – жилых домах, школах, больницах. Такая тактика, по словам организации, противоречит международному гуманитарному праву.

Расследование проводилось в апреле – июле в Харьковской, Николаевской, Донецкой и Луганской областях.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что заявление организации имеет признаки информационной операции против Украины.

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