Цей звіт надає більшу перевагу діям країни-агресора та її пропагандистам, ніж розуміє контекст подій в Україні, яка захищається від нападу. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

До теми Український офіс Amnesty пояснив свою позицію щодо скандального звіту організації

Українці – під загрозою лише через дії росії

Омбудсмен наголосив, що обурений заявою, оприлюдненою на сторінці Amnesty International, у якій українські ЗСУ звинувачуються у тому, мовляв, бойова тактика української армії загрожує населенню нашої держави.

Лубінець пояснив, що під загрозу українці потрапили виключно через необгрунтовану збройну агресію Росії. Загроза зникне, як тільки російські військовослужбовці покинуть межі України, а російське військове командування перестане віддавати злочинні накази про обстріл українських міст і селищ.

Крім того, він зазначив, що найбільші порушення прав людини і воєнні злочини були у місцях, що перебували під контролем російських військових: Буча, Ірпінь, Мотижин, Маріуполь, Херсон та інші.

ЗСУ роблять максимум для захисту населення

Також Лубінець нагадав, що "urban warfare", тобто війна в умовах міста, не є забороненою міжнародним правом, це не порушення. Україна підписала Декларацію про безпеку шкіл саме тому, що разом із цивілізованим світом дотримується стандартів, а ЗСУ роблять максимум для захисту цивільного населення. Уряд у місцях боїв зупинив навчальний процес та проводить евакуацію

Надаючи рекомендації, Amnesty International ніби перебуває в Середньовіччі, де бої велися у відкритому полі за межами фортеці,

– наголосив Лубінець.

Україна обороняється від нападу росії, яка порушує всі можливі норми міжнародного права.

Що цьому передувало

Amnesty International заявило, що ЗСУ розміщують свої позиції у цивільних об'єктах – житлових будинках, школах, лікарнях. Така тактика, за словами організації, суперечить міжнародному гуманітарному праву.

Розслідування проводили у квітні – липні у Харківській, Миколаївській, Донецькій та Луганській областях.

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що заява організації має ознаки інформаційної операції проти України.

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