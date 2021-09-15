Обнародовали видео падения футбольных ворот на мальчика в Харькове
Источник:"Суспільне Харків"
В Харькове 14 сентября на школьном стадионе на 6-летнего мальчика упали футбольные ворота. Как следствие, он попал в больницу в тяжелом состоянии.
В сети обнародовали видео момента падения ворот. На нем видно, что травмироваться мог не один ребенок.
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Стоял повернутым спиной
Это видео с камер наблюдения предоставили журналистам анонимные источники. Это произошло на следующий день после инцидента.
На кадрах заметно, что дети в этот момент просто играли в футбол и никак не касались конструкции. У ворот тогда стояли 3 человека, однако 2 из них лишь "накрыло" сеткой.
Прижало к земле мальчика, который стоял спиной к воротам. После того, как это произошло, туда начали бежать очевидцы. Не рекомендуем к просмотру это видео несовершеннолетним и уязвимым (18+).
Футбольные ворота падают на мальчика: смотрите видео "Суспільне Харків"
Что известно об этом происшествии
- В полицию относительно инцидента обратился дежурный медик больницы скорой помощи.
- Ребенка прижало к земле примерно в 18 часов.
- Это произошло на стадионе частной школы.
- Впоследствии обнародовали фото, где заметно, что эти ворота вообще не были прикреплены.
- Дело начали расследовать по статье о нарушении правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений.
- Если виновных найдут, им грозит от 2 до 5 лет тюрьмы.