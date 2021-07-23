Об этом стало известно 23 июля. Информация об обнаружении яда поступила из системы быстрого реагирования по пищевым продуктам. Она действует в Европейском Союзе. Работники Госпродпотребслужбы призывают быстро изъять мороженое из продажи.

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Поставляли из Румынии

Известно, что мороженое Mars изготавливали во Франции. Случайно туда попал этиленоксид, являющийся сильным ядом.

Что такое оксид этилена

Это бесцветный газ со сладким запахом. Его используют для дезинфекции медицинских шприцев, потому что этиленоксид убивает большинство микроорганизмов. Для человека оксид этилена является сильным, но медленно действенным ядом. Он обладает наркотическими свойствами.

В Украину его поставляли из Румынии. Получателем была известна сеть гипермаркетов "Метро Кэш энд Кэри Украина".

Госпродпотребслужба призывает немедленно убрать мороженое из супермаркетов. Впоследствии письменно известить об этом в течение 2 дней.

Обратите внимание! Недавно в Днепре в супермаркете АТБ обнаружили канцерогенное печенье. Сладости произвели в Польше. Однако опасные вещества поставляли из другой страны Европы. По данным СМИ, это печенье Bogutti с апельсиновым и с шоколадным кремом.