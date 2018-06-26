Обнаженный "сторонник" Тимошенко рассказал, куда указывала стрелка на его спине

Мужчина, который 15 июня разделся во время выступления лидера фракции ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко на форуме "Новый курс Украины", рассказал мотивы своего поступка.

О мужчине известно немного, он не слишком охотно общается со СМИ, однако в комментарии "Информатору" Максим Ярыгин (именно так его зовут – 24 канал) рассказал, куда указывала красная стрелка на его спине.

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Спасибо за интерес к моей скромной персоне, один момент, который хотел бы поправить, – это то, что стрелочка показывала курс вниз, а не в п*пу,

– отметил Ярыгин в ответ на вопрос журналиста о мотивах своей акции.

Ранее мужчина кратко объяснил свой поступок: он не доволен действиями Тимошенко, поэтому решил изобразить на своем теле, куда направляется "новый курс" политика.

На сцену вийшов якийсь хлопець, вручив букет Тимошенко. Потім зняв футболку і... просто пішов. На тілі був напис: «Новий курс». Дивно, але його ніхто не намагався затримати #НоваВона pic.twitter.com/j3Wdyrihsl — Roman Kravets (@RomanKravets) 15 червня 2018 р.

Напомним, 15 июня во время выступления лидера фракции ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко на форуме "Новый курс Украины" на сцену вышел неизвестный мужчина. Он вручил букет политику, после чего разделся до пояса. На спине мужчины надпись "Новый курс" была выполнена вместе со стрелкой, которая указывала на низ.