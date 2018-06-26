16:17
26 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
24°C 12°C
  • середа
    27°C 16°C
  • четвер
    25°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хвороба дяді Вови. Кадиров – кара Єгипту
Вєсті Кремля
23:26, 25 червня
Вєсті.UA. Августо Піночет вже стукає у двері. У піарників Порошенка криза жанру
Вєсті.UA
20:11, 25 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
14:32, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Оголений "прихильник" Тимошенко розповів, куди вказувала стрілка на його спині

613 Читать новость на русском
Чоловік коротко пояснив свій вчинок: він не задоволений діями Тимошенко, тому вирішив зобразити на своєму тілі, куди прямує "новий курс" політика
Чоловік коротко пояснив свій вчинок: він не задоволений діями Тимошенко, тому вирішив зобразити на своєму тілі, куди прямує "новий курс" політика / tsn.ua

Чоловік, який 15 червня роздягнувся під час виступу лідерки фракції ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко на форумі "Новий курс України", розповів мотиви свого вчинку.

Про чоловіка відомо небагато, він не надто охоче спілкується зі ЗМІ, проте в коментарі "Інформатору" Максим Яригін (саме так його звати – 24 канал) розповів, куди ж вказувала червона стрілка на його спині.

Читайте також: Як Юлія Тимошенко запозичила ідею "нового курсу" в одіозного президента Венесуели

Дякую за інтерес до моєї скромної персони, один момент, який хотів би поправити, – це те, що стрілочка показувала курс вниз, а не в п*пу,
– зазначив Яригін у відповідь на запитання журналіста про мотиви своєї акції.

Раніше чоловік коротко пояснив свій вчинок: він не задоволений діями Тимошенко, тому вирішив зобразити на своєму тілі, куди прямує "новий курс" політика.

Нагадаємо, 15 червня під час виступу лідерки фракції ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко на форумі "Новий курс України" на сцену вийшов невідомий чоловік. Він вручив букет політику, після чого роздягнувся до поясу. На спині чоловіка напис "Новий курс" був виконаний разом зі стрілкою, яка вказувала на низ.

Теги: Новини України Новини політики Юлія Тимошенко Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Соцмережі та лікування: як Facebook і YouTube змінюють нашу медицину
сьогодні, 15:00 Соцмережі та лікування: як Facebook і YouTube змінюють нашу медицину
Все про здоров'я 175
Розкопки на Поштовій: хто стоїть за знищенням артефактів часів Київської Русі
сьогодні, 14:05 Розкопки на Поштовій: хто стоїть за знищенням артефактів часів Київської Русі
Дмитро Гнап 423
Голосовать не за кого: почему выборы в 2019 году бессмысленны
сьогодні, 12:00 Голосовать не за кого: почему выборы в 2019 году бессмысленны
Ян Валетов 1496
Після Іловайська найважчим було сказати мамі, що я іду на війну: історія добровольця
сьогодні, 08:38 Після Іловайська найважчим було сказати мамі, що я іду на війну: історія добровольця
Євгенія Мазур 977
Фаворити чемпіонату світу – Хорватія, Бельгія, Франція і Англія
25 червня, 23:35 Фаворити чемпіонату світу – Хорватія, Бельгія, Франція і Англія
Іван Вербицький 998
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук