Оголений "прихильник" Тимошенко розповів, куди вказувала стрілка на його спині

Чоловік, який 15 червня роздягнувся під час виступу лідерки фракції ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко на форумі "Новий курс України", розповів мотиви свого вчинку.

Про чоловіка відомо небагато, він не надто охоче спілкується зі ЗМІ, проте в коментарі "Інформатору" Максим Яригін (саме так його звати – 24 канал) розповів, куди ж вказувала червона стрілка на його спині.

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Дякую за інтерес до моєї скромної персони, один момент, який хотів би поправити, – це те, що стрілочка показувала курс вниз, а не в п*пу,

– зазначив Яригін у відповідь на запитання журналіста про мотиви своєї акції.

Раніше чоловік коротко пояснив свій вчинок: він не задоволений діями Тимошенко, тому вирішив зобразити на своєму тілі, куди прямує "новий курс" політика.

На сцену вийшов якийсь хлопець, вручив букет Тимошенко. Потім зняв футболку і... просто пішов. На тілі був напис: «Новий курс». Дивно, але його ніхто не намагався затримати #НоваВона pic.twitter.com/j3Wdyrihsl — Roman Kravets (@RomanKravets) 15 червня 2018 р.

Нагадаємо, 15 червня під час виступу лідерки фракції ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко на форумі "Новий курс України" на сцену вийшов невідомий чоловік. Він вручив букет політику, після чого роздягнувся до поясу. На спині чоловіка напис "Новий курс" був виконаний разом зі стрілкою, яка вказувала на низ.