Оккупанты давят на Боровую, Покровск и Курщину: обзор боев и обновленные карты ISW

Боевые действия в Украине и России продолжаются. Институт изучения войны отметил активность российской армии на нескольких направлениях.

Выводы американских аналитиков из отчета ISW публикует 24 Канал. А также и новые карты с изменениями за 9 января 2025 года.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 10 января

Российские войска активизировали наступательные операции в Курской области, и продвинулись во время усиленного механизированного штурма к северо-западу от Суджи 9 января. Геолокационные кадры свидетельствуют, что они захватили Леонидово и Александрию. Украинские войска продвинулись на северо-запад от Суджи, в частности в западную Николаевку.

области, и продвинулись во время усиленного механизированного штурма к северо-западу от Суджи 9 января. Геолокационные кадры свидетельствуют, что они захватили Леонидово и Александрию. Украинские войска продвинулись на северо-запад от Суджи, в частности в западную Николаевку. В Харьковской области вблизи Старицы и Волчанска россияне продолжали наступать, но не продвигались. Так же на Купянском и Лиманском направлениях. Но они продвинулись на юго-восток от Боровой. Геолокационные кадры показывают, что это произошло к западу и северо-западу от Макеевки.

Боевые действия в Украине и России за 9 января / Карты ISW

9 января российские войска продолжали наступательные действия на Северском направлении, но подтвержденных продвижений не сделали. То же касается Часового Яра и Торецка.

направлении, но подтвержденных продвижений не сделали. То же касается Часового Яра и Торецка. На Покровском направлении российские войска имели продвижение. Геолокационные кадры указывают на то, что оккупанты прошли на восток от Ясенового, что к югу от Покровска .

. 9 января российские войска продолжали наступательные действия на Кураховском направлении, но подтвержденных продвижений не сделали. Так же и возле Великой Новоселки, в западной части Запорожской области и на Днепровском направлении.

Институт изучения войны отметил, что российские войска продвинулись вблизи Боровой, Покровска и в Курской области. Украинские войска продвинулись под Суджей.