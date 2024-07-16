Тем кто, обновил данные до 16 июля, могут присылать повестку на прохождение ВЛК, – Генштаб

Все военнообязанные граждане Украины до 16 июля должны были обновить свои данные в ТЦК. Тем, кто сделал это, могут прислать повестку на прохождение военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщила подполковник юстиции Ирина Гарбуз. В то же время представитель Центрального юридического управления Генштаба ВСУ отметила, тем, кто не обновил данные, грозит штраф, передает 24 Канал.

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Гражданам, которые обновили данные, может прийти повестка на ВВК

Ирина Гарбуз отметила, что гражданам, которые обновили свои военно-учетные данные до 16 июля, могут направляться повестки для прохождения военно-врачебной комиссии.

К тем гражданам, которые не успели обновить военно-учетные данные, могут быть применены штрафные санкции, временное ограничение в праве пользования транспортными средствами,

– подчеркнула представительница Центрального юридического управления Генштаба ВСУ.

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Кстати, после 16 июля повестки могут присылать Укрпочтой, в частности, по тем адресам, которые были указаны при обновлении военно-учетных данных.