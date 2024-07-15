В Минобороны ответили, сколько людей не смогли обновить данные через Резерв+ и должны идти в ТЦК

Все военнообязанные должны обновить данные до 16 июля. Сделать это можно через приложение Резерв+.

Насколько много людей не смогли обновить данные в приложении и должны идти в ТЦК, ответила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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Обновление данных в Резерв+

Чиновница отметила, что здесь надо разделить сразу две разные проблемы. Первая – главная функциональность Резерв+, – обновить данные в течение 60 дней.

Ты обновляешь данные, система относительно тебя фиксирует метку времени. Много запросов было от пользователей: "Я обновил данные – номер телефона, почту и место жительства, почему у меня статус "данные уточняются"?". Потому что уточняются не те данные, которые вы внесли, а данные в реестре "Оберег",

– подчеркнула Черногоренко.

Добавила, по контактным данным, – это автоматический функционал. Если заполнил, – выполнил свое обязательство.

По бронированию, ВЛК, ошибки в данных – Резерв+ транслирует данные, которые заносят ТЦК в "Оберег". Если что-то не так, то это можно исправить путем похода в ТЦК или обращения к приложению,

–отметила заместитель министра обороны.