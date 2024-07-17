В Генштабе рассказали, что будет если не оплатить штрафы за необновление данных

Все военнообязанные мужчины до 16 июля обязаны были обновить свои военно-учетные данные. Если они этого не сделали, то могут получить штраф.

Представительница Центрального юридического управления Генштаба ВСУ, подполковник юстиции Ирина Гарбуз рассказала, что может быть, если не оплатить штрафы. Подробное объяснение она дала в видео, которое опубликовали в Генштабе, передает 24 Канал.

Смотрите также Срок обновления военно-учетных данных не будут продлевать: комментарий Минобороны

Что будет, если не платить штраф за необновление данных

В Генштабе напомнили, что все военнообязанные должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля. Если этого не сделать, то украинцы будут получать штрафы.

Так, размер штрафов предусмотрен статьей 210 об административном правонарушении. За совершение первого правонарушения предусмотрен штраф в размере 17 тысяч гривен, за повторное нарушение в течение года – 25,5 тысячи гривен.

Однако, если гражданин Украины не будет платить штрафы, то его могут наказать. Так, дело могут передать в органы исполнительной государственной службы. В таком случае на имущество должника или счета может быть наложен арест.

В то же время в Минобороны отмечают, что обновлять военно-учетные данные можно и после 16 июля. Поэтому военнообязанным украинцам советуют не ожидать необходимости платить штрафы, а сделать обновление данных через Резерв+.