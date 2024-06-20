В Минобороны объяснили, могут ли ТЦК задерживать и доставлять на прохождение ВВК до 16 июля

В Украине с 18 мая начал действовать новый закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные должны обновить свои данные в течение 60 дней. В Минобороны объяснили, что обновление данных и мобилизация будут продолжаться одновременно.

Напомним, что обновить свои данные можно в ТЦК и СП, ЦНАПах и мобильном приложении от Минобороны Резерв+. Обратите внимание, что Кабмин не планирует продлевать срок обновления данных после 16 июля.

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Могут ли мобилизовать до 16 июля

Президент Украины издал Указ №272/2024 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", который был утвержден Законом Украины от 8 мая 2024 №3685-IX. Согласно указу, срок проведения всеобщей мобилизации продлен на 90 суток, начиная с 14 мая 2024 года.

Это означает, что процесс обновления персональных данных гражданами Украины, в соответствии с Законом Украины от 11 апреля 2024 года №3633-IX, и всеобщая мобилизация будут продолжаться одновременно и не будут влиять друг на друга,

– отметили в Минобороны.

Мобилизационные мероприятия, включая призыв граждан на военную службу, направление на прохождение ВВК, вручение мобилизационных распоряжений, продолжаются в обычном режиме.

Под мобилизацию подлежат все военнообязанные и резервисты. Призывники могут поступить на военную службу по достижении 18 лет только по собственному желанию, заключая соответствующий контракт.

Также в Минобороны подчеркнули, что пока Кабмин не рассматривает возможности продления срока обновления данных после 16 июля.