Уже 2 миллиона граждан обновили данные в Резерв+, у ТЦК ушло бы на это 235 дней, – Минобороны

С 18 мая у украинцев появилась возможность обновить свои военно-учетные данные в приложении Резерв+. Сейчас этой опцией воспользовались уже 2 миллиона граждан.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко. Отметим, что по новому закону о мобилизации военнообязанные должны обновить свои данные до 16 июля.

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Обновление данных

Уже 2 миллиона украинцев обновили свои данные в Резерв+. Без потери времени и ожидания. Количество людей, обновляющих данные, продолжает расти ежедневно. Мы посчитали: если бы 2 миллиона пошли одновременно обновлять данные во все ТЦК в Украине, то это бы заняло более 235 дней,

– рассказала Екатерина Черногоренко.

Так, что обновление данных через приложение занимает всего несколько минут, Резерв + стал первым местом, куда украинцы обращаются для обновления данных. На втором месте сейчас ЦНАПы, на третьем – ТЦК и СП.

К слову, Министерство обороны планирует добавить в Резерв+ направление на ВВК и онлайн-рекрутинг. То есть человек сможет подавать свое резюме через приложение к той воинской части, которая непосредственно ее интересует. Впоследствии государство планирует ввести обучение для военнообязанных.