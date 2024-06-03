Вручат ли на улице повестку тем, кто обновил данные в Резерв+: юрист дала ответ

Около 1,5 миллиона украинцев уже обновили свои военно-учетные данные. Самым распространенным способом обновить данные является приложение Резерв+.

В общем, более 1,3 миллиона украинцев обновили данные именно через приложение. Впрочем, вручат ли военнообязанному повестку на улице, объяснила адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко.

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Вручат ли повестку после обновления данных в Резерв+

Юрист объяснила, что после обновления данных в приложении Резерв+, эту информацию смогут увидеть правоохранители и сотрудники ТЦК. Обновление военно-учетных данных означает, что военнообязанный выполнил законное требование и не будет оштрафован за нарушение.

Однако, военнообязанному, который обновил данные через Резерв+, могут вручить повестку на улице. Анищенко отметила, что таким мужчинам вручают повестки на прохождение военно-врачебной комиссии. Впрочем, те, кто не обновил данные, также могут получить повестки на улице, однако они будут для уточнения данных.

Лица, которые уже обновили данные онлайн, будут получать направление на ВВК и в дальнейшем реализовывать это направление на практике. Будет доступна более детальная функция: когда в следующий раз остановят на улице, то при проверке данных будет видно, что человек зарегистрирован в едином реестре призывников, мобилизованных и военнослужащих. И также будет видно, что у него есть направление на ВВК, которое было или не было реализовано,

– пояснила адвокат.

Анищенко добавила, что сотрудники ТЦК также будут знать, сколько повесток получал военнообязанный и на сколько из них не отреагировал.

Более 155 тысяч женщин уже обновили данные через Резерв+

Свои данные в приложении Резерв+ обновляют не только военнообязанные мужчины, но и женщины. Так, по состоянию на 2 июня 155 тысяч украинок обновили свои военно-учетные данные.

В Министерстве обороны также в очередной раз подчеркнули, что в приложении надо регистрироваться только военнообязанным женщинам, что предусмотрено законом и правилами воинского учета. В частности, речь идет о тех, кто имеет медицинское и фармацевтическое образование, а также резервисток.

В то же время стоит отметить, что мобилизация женщин не происходит. Украинки могут присоединиться к рядам армии только добровольно, и даже женщин-медиков не могут призвать в армию без их согласия.