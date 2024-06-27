Не верьте в басни, – Вениславский о различиях между обновлением данных в Резерве+, ЦПАУах и ТЦК

Народный депутат и член комитета ВР по нацбезопасности Федор Вениславский рассказал, есть ли различия между обновлением данных в Резерве+, ЦПАУах и ТЦК.

Об этом он отметил во время онлайн-брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ, информирует 24 Канал.

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Обновление данных в Резерве+, ЦПАУах и ТЦК

По словам Вениславского, подавляющее большинство граждан пользуется электронным приложением Резерв+. Однако он отметил, что не стоит верить, что обновление информации через Резерв+ имеет отличие в обновлении данных через ТЦК И СП, или ЦПАУы.

Не верьте в те басни, что обновление информации через приложение Резерв+ имеет какое-то отличие в обновлении информации через ТЦК И СП или через Центр предоставления административных услуг,

– подчеркнул он.

Заметим, что Вениславский также рассказал, что по состоянию на утро 26 июня обновили свои военно-учетные данные более 2 миллионов украинцев.

Подавляющее большинство граждан обновили данные через приложение Резерв+, на втором месте – ЦПАУы, на третьем – ТЦК и СП. Но в целом динамика достаточно хорошая. И это обеспечивает проведение тех мобилизационных мероприятий, которые осуществляют ТЦК и СП. В общем, я думаю, закон выполнил ту главную миссию, ради которой мы его принимали,

– рассказал нардеп.