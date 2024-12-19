Когда военнообязанным нужно обновлять данные: в ТЦК назвали случаи
Несколько месяцев назад в Украине были огромные очереди в отделы учета, где военнообязанные должны были обновить свои данные. И хотя сейчас ситуация урегулировалась, а ее пик прошел, бывают случаи, когда требуется повторное обновление данных.
В ТЦК назвали случаи, когда нужно это сделать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальницы группы коммуникаций Днепропетровского ОТЦК и СП Елены Кузиной в эфире телемарафона.
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Когда военнообязанным нужно обновлять данные
Обновление данных происходит в ряде случаев. Среди них – изменение социального положения:
- бракосочетание,
- развод,
- рождение ребенка,
- смена образования,
- изменение места жительства.
Елена Кузина отметила, что данные, по возможности, нужно обновлять как можно быстрее.
К слову, сейчас в Украине произошел процесс цифровизации благодаря приложениям Резерв + и Армия +, которые хорошо повлияли, в частности, на этот процесс.
Напомним, что в среду, 18 декабря, ВРУ приняла законопроект №12066 по совершенствованию порядка ведения воинского учета. Он предусматривает создание единой базы данных о военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта.