В какой области зафиксировали самый высокий процент обновленных данных военнообязанных

Самые высокие в Украине показатели обновленных данных военнообязанных зарегистрировали в Волынской области. Это следствие прозрачной работы местного ТЦК, отмечают в центре.

Об этом сообщает полковник Дмитрий Маруха, заместитель руководителя Волынского областного ТЦК и СП, руководитель сектора мобилизационной и оборонной работы.

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Высокие показатели и прозрачность работы ТЦК на Волыни

В Луцке 16 октября состоялся круглый стол "Защита прав человека в условиях военного положения в Волынской области: вызовы и перспективы во время мобилизации". Мероприятие состоялось в помещении научной библиотеки имени Елены Пчилки.

На нем в частности сообщили о высоких показателях обновления данных среди военнообязанных в регионе.

Можно сказать, что на Волыни, согласно статистике, – лучший процент по обновлению данных военнообязанных,

– говорит полковник Дмитрий Маруха.

Он подчеркнул, что ТЦК и СП действует в области только в рамках законодательства.

Хочу подчеркнуть: военнообязанный, который имеет право на отсрочку, который напишет заявление, предоставит подтверждающие документы, служить не будет. Главное – представить все документы,

– добавил он.

Представители полиции, суда, ТЦК и СП, областной военной администрации и городского совета, юристы обсудили на встрече, какие есть перспективы и вызовы мобилизации в регионе.

Напомним, во Львове задержали чиновника Сиховского районного ТЦК за получение взятки в размере двух тысяч долларов от военного. Он уверял, что за взятку поможет тому избежать наказания за пребывание на службе в состоянии наркотического опьянения.