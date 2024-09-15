Электронная очередь в ТЦК: как это работает и как записаться

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В минобороны запустили электронную очередь в ТЦК для обновления данных.

Для обновления данных военнообязанными Министерство обороны вместе с командованием Сухопутных войск запустило электронную очередь в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. 24 Канал рассказывает, что это такое и как записаться.

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Как это работает

Сервис запустили в день, когда новый закон о мобилизации вступил в силу, то есть 18 мая. Он уже доступен во всех ТЦК и СП Украины. Для того, чтобы обновить данные, теперь достаточно записаться онлайн и прийти в ТЦК в определенное время.

Записаться на прием в ТЦК и СП для обновления данных можно на сайте Министерства обороны Украины.

Как записаться

Для записи в еЧергу нужно на сайте Минобороны нужно:

выбрать ТЦК и СП, в котором вы стоите на учете;

ввести персональные данные для записи – ФИО, номер телефона, электронный адрес;

подтвердить внесенные данные;

получить SMS-сообщение с датой и временем записи.

Затем надо в определенное время прийти в ТЦК и СП и обновить личные данные.

Электронная очередь в ТЦК позволяет экономить время и не требует стояния в длинных очередях.