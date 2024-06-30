Как будут наказывать военнообязанных, которые не обновили свои данные в ТЦК
Источник:"РБК-Украина"
По новому закону о мобилизации, вступившему в силу 18 мая 2024 года, военнообязанные граждане должны обновить свои данные в течение 60 дней. Тех, кто не выполнит соответствующее условие, ожидает наказание.
Эти граждане почувствуют на себе ограничения и вынуждены будут оплатить штраф. Впрочем, время, чтобы обновить свои данные еще есть до 16 июля.
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Нарушителей ожидают штрафы и ограничения в управлении автомобилями
Сейчас актуализировать информацию нужно:
- военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет;
- призывникам и резервистам;
- лицам, которые имеют бронь;
- лицам, которые имеют отсрочку;
- военнообязанным женщинам.
Обновить данные можно в ТЦК и СП, ЦНАПах или в электронном кабинете в приложении Резерв+.
Адвокат Екатерина Анищенко рассказала, что будут штрафовать военнообязанных, если они будут игнорировать повестку. Сейчас штрафы за уклонение от мобилизации составляют:
- от 17 000 до 25 000 гривен за первое правонарушение;
- от 34 000 до 59 500 гривен – для должностных и юридических лиц.
Когда военнообязанный не явился по повестке, тогда ТЦК направляет запрос в отдел полиции с просьбой провести его административное задержание. Если этого в течение пяти дней не сделали, мужчине присылают еще один документ – "требование". Это уже не рекомендация, а обязательство прийти в военкомат,
– добавила она.
В противном случае ТЦК и СП будут вынуждены обратиться в суд, который может запретить этому лицу управлять автомобилем и наложить другие административные взыскания.
Также представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин отметил, "если военнослужащие ТЦК и СП во время проверки военно-учетных документов выяснят, что гражданин не выполнил требование закона и не уточнил свои персональные данные, скорее всего, ему будет вручена повестка".
Что касается штрафов, то процедура несколько усложняется: наложение штрафов и арест средств на счетах не входят в компетенцию ТЦК и СП. Если же нарушитель не оплатит средств в течение 15 дней, то ТЦК направит запрос в Государственную исполнительную службу.
"Исполнительная служба осуществляет принудительное взыскание. Но, насколько мне известно, это уже будет в двойном размере суммы штрафа. И также правонарушителю придется заплатить исполнительный сбор. Меры принудительного исполнения решений описаны в статье 10 закона Украины "Об исполнительном производстве", – объяснил Истомин.
Он также добавил, что новая статья в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" под названием "Меры воздействия" позволяет начальнику ТЦК и СП, если лицо не выполнило мобилизационные обязанности, обратиться в полицию.
"В случае получения письменного ответа от полиции о невозможности осуществить административное задержание и доставку, начальник ТЦК направляет такому гражданину в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом требование о выполнении обязанностей", – добавил Истомин.
Если же лицо в течение 10 календарных дней не выполнило этого, то ТЦК и СП обратится в суд. Тогда судья может принять решение ограничить в праве управления автомобилем во время мобилизации до выполнения или отзыва такого требования.
О таком ограничении говорил и представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин. "В судебном порядке. После обновления данных ограничения отменяется", – говорил он.