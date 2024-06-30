Как будут наказывать военнообязанных, которые не обновили свои данные в ТЦК

По новому закону о мобилизации, вступившему в силу 18 мая 2024 года, военнообязанные граждане должны обновить свои данные в течение 60 дней. Тех, кто не выполнит соответствующее условие, ожидает наказание.

Эти граждане почувствуют на себе ограничения и вынуждены будут оплатить штраф. Впрочем, время, чтобы обновить свои данные еще есть до 16 июля.

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Нарушителей ожидают штрафы и ограничения в управлении автомобилями

Сейчас актуализировать информацию нужно:

военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет;

призывникам и резервистам;

лицам, которые имеют бронь;

лицам, которые имеют отсрочку;

военнообязанным женщинам.

Обновить данные можно в ТЦК и СП, ЦНАПах или в электронном кабинете в приложении Резерв+.

Адвокат Екатерина Анищенко рассказала, что будут штрафовать военнообязанных, если они будут игнорировать повестку. Сейчас штрафы за уклонение от мобилизации составляют:

от 17 000 до 25 000 гривен за первое правонарушение;

от 34 000 до 59 500 гривен – для должностных и юридических лиц.

Когда военнообязанный не явился по повестке, тогда ТЦК направляет запрос в отдел полиции с просьбой провести его административное задержание. Если этого в течение пяти дней не сделали, мужчине присылают еще один документ – "требование". Это уже не рекомендация, а обязательство прийти в военкомат,

– добавила она.

В противном случае ТЦК и СП будут вынуждены обратиться в суд, который может запретить этому лицу управлять автомобилем и наложить другие административные взыскания.

Также представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин отметил, "если военнослужащие ТЦК и СП во время проверки военно-учетных документов выяснят, что гражданин не выполнил требование закона и не уточнил свои персональные данные, скорее всего, ему будет вручена повестка".

Что касается штрафов, то процедура несколько усложняется: наложение штрафов и арест средств на счетах не входят в компетенцию ТЦК и СП. Если же нарушитель не оплатит средств в течение 15 дней, то ТЦК направит запрос в Государственную исполнительную службу.

"Исполнительная служба осуществляет принудительное взыскание. Но, насколько мне известно, это уже будет в двойном размере суммы штрафа. И также правонарушителю придется заплатить исполнительный сбор. Меры принудительного исполнения решений описаны в статье 10 закона Украины "Об исполнительном производстве", – объяснил Истомин.

Он также добавил, что новая статья в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" под названием "Меры воздействия" позволяет начальнику ТЦК и СП, если лицо не выполнило мобилизационные обязанности, обратиться в полицию.

"В случае получения письменного ответа от полиции о невозможности осуществить административное задержание и доставку, начальник ТЦК направляет такому гражданину в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом требование о выполнении обязанностей", – добавил Истомин.

Если же лицо в течение 10 календарных дней не выполнило этого, то ТЦК и СП обратится в суд. Тогда судья может принять решение ограничить в праве управления автомобилем во время мобилизации до выполнения или отзыва такого требования.

О таком ограничении говорил и представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин. "В судебном порядке. После обновления данных ограничения отменяется", – говорил он.