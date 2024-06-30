Ці громадяни відчують на собі обмеження та змушені будуть сплатити штраф. Втім, час, щоб оновити свої дані ще є до 16 липня.

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Порушників очікують штрафи та обмеження в керуванні автівками

Наразі актуалізувати інформацію потрібно:

військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років;

призовникам і резервістам;

особам, які мають бронь;

особам, які мають відстрочку;

військовозобов'язаним жінкам.

Оновити дані можна у ТЦК та СП, ЦНАПах або в електронному кабінеті у застосунку Резерв+.

Адвокат Катерина Аніщенко розповіла, що штрафуватимуть військовозобов'язаних, якщо вони ігноруватимуть повістку. Наразі штрафи за ухилення від мобілізації становлять:

від 17 000 до 25 000 гривень за перше правопорушення;

від 34 000 до 59 500 гривень – для посадових і юридичних осіб.

Коли військовозобов'язаний не з'явився за повісткою, тоді ТЦК направляє запит у відділ поліції з проханням провести його адміністративне затримання. Якщо цього впродовж п'ятьох днів не зробили, чоловіку надсилають ще один документ – "вимогу". Це вже не рекомендація, а зобов'язання прийти до військкомату,

– додала вона.

В іншому випадку ТЦК та СП будуть вимушені звернутися до суду, який може заборонити цій особі керувати автомобілем та накласти інші адміністративні стягнення.

Також речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін зауважив, "якщо військовослужбовці ТЦК та СП під час перевірки військово-облікових документів з'ясують, що громадянин не виконав вимогу закону і не уточнив свої персональні дані, найімовірніше, йому буде вручена повістка".

Щодо штрафів, то процедура дещо ускладнюється: накладання штрафів та арешт коштів на рахунках не входять до компетенції ТЦК та СП. Якщо ж порушник не сплатить коштів впродовж 15 днів, то ТЦК направить запит до Державної виконавчої служби.

"Виконавча служба здійснює примусове стягнення. Але, наскільки мені відомо, це вже буде у подвійному розмірі суми штрафу. І також правопорушнику доведеться заплатити виконавчий збір. Заходи примусового виконання рішень описані в статті 10 закону України "Про виконавче провадження", – пояснив Істомін.

Він також додав, що нова стаття у законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" під назвою "Заходи впливу" дозволяє начальнику ТЦК та СП, якщо особа не виконала мобілізаційні обов'язки, звернутися до поліції.

"У разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення, начальник ТЦК надсилає такому громадянину у паперовій формі засобами поштового зв'язку рекомендованим листом вимогу про виконання обов'язків", – додав Істомін.

Якщо ж особа впродовж 10 календарних днів не виконала цього, то ТЦК та СП звернеться до суду. Тоді суддя може прийняти рішення обмежити у праві керування автомобілем під час мобілізації до виконання або відкликання такої вимоги.

Про таке обмеження говорив і речник Міноборони Дмитро Лазуткін. "У судовому порядку. Після оновлення даних обмеження скасовується", – говорив він.