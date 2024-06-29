Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла в інтерв'ю, що у застосунку Резерв+ оновили дані 1 мільйон 700 тисяч громадян. З них за кордоном – 26 тисяч.

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Які функції додадуть в Резерв+

Заступниця Рустема Умєрова розповіла, що наразі вже не треба йти до ТЦК та СП, щоб виправити дані.

Коли громадянин бачить, що дані не знайдено (це такий статус у застосунку Резерв+), це часто означає, що в інформації про нього в реєстрі, яку вносить працівник ТЦК та СП, наприклад, неправильний податковий номер чи прізвище, ім'я, по батькові. Це людський фактор, коли оператор ТЦК та СП може помилитися, але завдяки тому, що людина бачить по собі статус у Резерв+, ми можемо ці помилки швидко виправляти без фізичного візиту до ТЦК та СП – завдяки взаємодії різних реєстрів,

– пояснила Черногоренко.

За її словами, Міноборони надалі планує у Резерв+ запровадити:

можливість отримати електронне скерування на проходження ВЛК;

на проходження ВЛК; онлайн-рекрутинг, щоб людина могла подавати своє резюме через додаток до тієї військової частини, яка безпосередньо її цікавить, працювати з тим командиром, з яким вона відчуває себе максимально впевненою та ефективною.

Згодом держава планує запровадити навчання для військовозобов'язаних.

Хочемо додати туди всю необхідну інформацію, яка стане в пригоді людині, щоб підготуватися до служби в лавах наших військ. Там будуть відеоуроки, тести, потім сертифікати. Фактично вся цифрова команда Міністерства оборони планує створити повністю електронний ТЦК та СП, щоб взаємодія громадянина з цими органами в більшості випадків відбувалася виключно за допомогою смартфону,

– пояснила заступниця міністра оборони.

До речі, наразі бронювання не завжди відображається у Резерв+. Щоб застосунок його підтягнув, потрібно звернутися до технічної підтримки для розв'язання проблеми.