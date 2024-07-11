Очереди начинают формироваться с 5 часов утра. Напомним, что Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на заседании не принимал никаких актов о продлении срока обновления данных.

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Какова ситуация с очередями на обновление данных в Киеве

В сети активно распространяются кадры на которых видно, как в Киевские ЦПАУ выстраиваются длинные очереди из мужчин, желающих обновить свои военно-учетные данные.

Очередь в ЦПАУ / Фото из сети

Люди занимают очередь сразу после комендантского часа, ведь до 16 июля осталось меньше недели.

Очередь в Деснянский ЦПАУ: смотрите видео

Обратите внимание! Обновить свои военно-учетные данные можно не только в ЦПАУ, но и в ТЦК и через приложение от Минобороны Резерв+. Те, кто не этого не сделают до 17 июля, будут вынуждены заплаитииты штраф в размере 17 тысяч гривен.

К слову, люди, которые не обновят свои данные в срок, рискуют потерять водительские удостоверения по решению суда. Впрочем, после обновления данных, эти военнообязанные лица могут снова управлять транспортными средствами.