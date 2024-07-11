Черги починають формуватися від 5 години ранку. Нагадаємо, що Комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки на засіданні не ухвалював жодних актів про продовження терміну оновлення даних.
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Яка ситуація із чергами на оновлення даних у Києві
В мережі активно ширяться кадри на яких видно, як до Київських ЦНАПів вишиковуються довжелезні черги із чоловіків, які бажають оновити свої військово-облікові дані.
Черга до ЦНАПу / Фото з мережі
Люди займають чергу одразу після комендантської години, адже до 16 липня залишилося менш як тиждень.
Черга до Деснянського ЦНАПу: дивіться відео
До слова, люди, які не оновлять свої дані в термін, ризикують втратити водійські посвідчення за рішенням суду. Втім, після оновлення даних, ці військовозобов'язані особи можуть знову керувати транспортними засобами.