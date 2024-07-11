В частности, эти ограничения могут касаться права на управление транспортным средством. Лишат ли уклонистов водительских удостоверений после 16 июля, согласно закону о мобилизации, – читайте в материале 24 Канала.

К теме Когда и кому вручают "боевую" повестку: объяснение от ТЦК

Какая будет ситуация с водительскими правами у уклонистов после 16 июля

Согласно новому закону о мобилизации, в Украине с 16 июля 2024 года начнет работать механизм привлечения к ответственности военнообязанных мужчин, которые своевременно не обновили в ТЦК свои военно-учетные данные. Это означает, что водители, нарушившие правила мобилизации, рискуют остаться без водительских удостоверений.

В то же время если военнообязанный своевременно не обновит военно-учетные данные, то полиция должна доставить его в ТЦК. Если сделать это будет невозможно, на нарушителя мобилизационных правил будут наложены временные ограничения, например, он не сможет управлять транспортным средством. Такое ограничение будет применяться по решению суда.

Однако после того, как военнообязанный обновит свои военно-учетные данные, он снова сможет управлять транспортными средствами. Правда, восстановление прав на управление транспортными средствами не будет мгновенным. В суд должно быть подано официальное заявление от председателя ТЦК и СП, после чего суд рассмотрит его и примет решение. Важно отметить, что этот процесс может занять определенное время из-за необходимых юридических процедур.

Несмотря на это, не всех уклонистов от мобилизации, согласно новому закону, можно временно лишать водительского удостоверения. Исключение сделано для граждан, если этот запрет лишит их основного законного источника средств к существованию, а также для граждан с инвалидностью и для граждан, на содержании которых находятся инвалиды I, II или дети с инвалидностью.

К слову, свои военно-учетные данные можно обновить через приложение Резерв+. Как скачать приложение и пользоваться им, чтобы обновить свои данные – читайте в материале.