Обновление ЦИК: депутаты обсуждают увеличение количества членов комиссии

В Верховной Раде продолжается последняя пленарная неделя, а потом депутаты идут на полтора месяца каникул. Поэтому работать нужно плодотворно. План-минимум – поправка в закон про Антикоррупционный суд и обновление ЦИК. Относительно последней проблемы даже провели срочные консультации.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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Ситуация с прошлой недели не изменилась, ведь БПП продолжают настаивать на том, что об обновлении ЦИК нужно голосовать в таком виде, как представление президента сейчас. Однако в "Народном фронте" говорят, что голосовать нельзя, ведь в представлении допущены ошибки, а именно есть 14 кандидатов, а вакантных мест – 13. Также партия настаивает, что нужно, чтобы представители всех фракций, которые есть сегодня в парламенте, были представлены в обновленном составе ЦИК, потому что такова рекомендация Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Впрочем БПП снова настаивает, что на этой неделе будет голосование и вопрос будет стоять на повестке дня в четверг.

Андрей Парубий отметил, что депутаты якобы говорят, чтобы изменить даже сам закон о ЦИК и увеличить количество ее членов до 16 или проголосовать за всех 14. В "Народном фронте" это прокомментировали и сказали, что не вариант менять закон под количество кандидатур, потому что так может дойти до абсурда.

Кандидатов на должности президентов тоже больше, то давайте изменим и количество президентов, парламент расширим,

– отметил народный депутат от партии "Народный фронт" Леонид Емец.

Напомним, 5 июля в повестку дня заседания Верховной Рады Украины планировалось поставить вопрос об избрании нового состава Центральной избирательной комиссии. Однако рассмотрение вопроса так и не произошло. Почти все фракции высказались против. Нардепы от "БПП" поставили ультиматум, что не будут участвовать в работе парламента, пока Рада не вернется к вопросу о ЦИК. В то же время вечернее заседание показало, что Рада может плодотворно работать и при отсутствии большинства депутатов крупнейшей фракции.