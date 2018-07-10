Оновлення ЦВК: депутати обговорюють збільшення кількості членів комісії

У Верховній Раді триває останній пленарний тиждень, а потім депутати йдуть на півтора місяці канікул. Тому працювати потрібно плідно. План-мінімум – поправка до закону про Антикорупційний суд і оновлення ЦВК. Щодо останньої проблеми навіть провели термінові консультації.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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Ситуація з минулого тижня не змінилась, адже БПП продовжують наполягати на тому, що про оновлення ЦВК треба голосувати в такому вигляді, як подання президента є зараз. Однак у "Народному фронті" кажуть, що голосувати не можна, адже у поданні допущені помилки, а саме є 14 кандидатів, а вакантних місць – 13. Також партія наполягає, що треба, аби представники всіх фракцій, які є сьогодні в парламенті, були представлені в оновленому складі ЦВК, бо такою є рекомендація Парламентської асамблеї Ради Європи.

Втім БПП знову наполягає, що на цьому тижні буде голосування і питання стоятиме на порядку денному в четвер.

Андрій Парубій зазначив, що депутати нібито говорять, щоб змінити навіть сам закон про ЦВК і збільшити кількість її членів до 16 або проголосувати за всіх 14. У "Народному фронті" це прокоментували і сказали, що не варіант змінювати закон під кількість кандидатур, бо так можна дійти до абсурду.

Кандидатів на посади президентів теж більше, то давайте змінимо і кількість президентів, парламент розширимо,

– зазначив народний депутат від партії "Народний фронт" Леонід Ємець.

Нагадаємо, 5 липня у порядок денний засідання Верховної Ради України планувалось поставити питання про обрання нового складу Центральної виборчої комісії. Проте розгляду питання так і не відбулось. Майже всі фракції висловились проти. Нардепи від "БПП" поставили ультиматум, що не братимуть участі у роботі парламенту, поки Рада не повернеться до питання про ЦВК. Водночас вечірнє засідання показало, що Рада може плідно працювати і за відсутності більшості депутатів найбільшої фракції.