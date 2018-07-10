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У БПП не хочуть перемоги ні Тимошенко, ні Порошенка, – соціолог

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Чи піде Порошенко на дострокові вибори парламенту?
Чи піде Порошенко на дострокові вибори парламенту? / Фото з відкритих джерел

Розмови про дострокові парламентські вибори – гра і шантаж Порошенка. Президенту потрібна ручна ЦВК. Але всередині БПП є група депутатів, які не хочуть перемоги ні Тимошенко, ні Порошенка.

Таку думку 24 каналу висловив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

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За словами політолога, це все шантаж і внутрішньоклановий конфлікт між БПП і "Народним фронтом".

В БПП і "НФ" немає програми, спікерів. У них є розвинені корупціонери, яких не можна робити політичним авангардом. В такому стані вони не підуть на дострокові вибори. Оновлення ЦВК теж під сумнівом. Хоча всі знають, наскільки корумпований старий ЦВК на чолі з Охендовським, ім'я якого стало синонімом професії душителя виборів,
– зазначає Небоженко.

Експерт зауважує: БПП не було з самого початку. Порошенко – власник. Коли говорять, що БПП не голосуватиме, то це особиста позиція Порошенка. Фракція складається з людей, які мають різні рівні відносин з президентом.

"Розвалу коаліції не буде. Порошенко не збирається йти на дострокові вибори, його влаштовує нинішній ЦВК. Там можливі зміни, але, головне, щоб Охендовський залишався. Хоча всередині БПП є міцна група депутатів, яка не хоче перемоги ні Тимошенко, ні Порошенка. Їм важливо потрапити в наступний парламент до того, як з'явиться новий президент. Але, скоріше за все, демарш БПП нічим не закінчиться", – вважає Віктор Небоженко.

Нагадаємо, 5 липня у порядок денний засідання Верховної Ради України планувалось поставити питання про обрання нового складу Центральної виборчої комісії. Проте розгляду питання так і не відбулось. Майже всі фракції висловились проти. Нардепи від "БПП" поставили ультиматум, що не братимуть участі у роботі парламенту, поки Рада не повернеться до питання про ЦВК. Водночас вечірнє засідання показало, що Рада може плідно працювати і за відсутності більшості депутатів найбільшої фракції.

 

 

Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Юлія Тимошенко Верховна Рада Блок Петра Порошенка ЦВК
Джерело: 24 канал
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