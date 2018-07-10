В БПП не хотят победы ни Тимошенко, ни Порошенко, – социолог

Разговоры о досрочных парламентских выборах – игра и шантаж Порошенко. Президенту нужна ручная ЦИК. Но внутри БПП есть группа депутатов, которые не хотят победы ни Тимошенко, ни Порошенко.

Такое мнение 24 каналу высказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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По словам политолога, это все шантаж и внутриклановый конфликт между БПП и "Народным фронтом".

У БПП и "НФ" нет программы, спикеров. У них есть развитые коррупционеры, которых нельзя делать политическим авангардом. В таком состоянии они не пойдут на досрочные выборы. Обновление ЦИК тоже под вопросом. Хотя все знают, насколько коррумпирован старый ЦИК во главе с Охендовским, имя которого стало синонимом профессии душителя выборов,

– отмечает Небоженко.

Эксперт отмечает: БПП не было с самого начала. Порошенко – собственник. Когда говорят, что БПП не будет голосовать, то это личная позиция Порошенко. Фракция состоит из людей, которые имеют разные уровни отношений с президентом.

"Развала коалиции не будет. Порошенко не собирается идти на досрочные выборы, его устраивает нынешний ЦИК. Там возможны изменения, но, главное, чтобы Охендовский оставался. Хотя внутри БПП есть прочная группа депутатов, которая не хочет победы ни Тимошенко, ни Порошенко. Им важно попасть в следующий парламент до того, как появится новый президент. Но, скорее всего, демарш БПП ничем не закончится", – считает Виктор Небоженко.

Напомним, 5 июля в повестку дня заседания Верховной Рады Украины планировалось поставить вопрос об избрании нового состава Центральной избирательной комиссии. Однако рассмотрение вопроса так и не произошло. Почти все фракции высказались против. Нардепы от "БПП" поставили ультиматум, что не будут участвовать в работе парламента, пока Рада не вернется к вопросу о ЦИК. В то же время вечернее заседание показало, что Рада может плодотворно работать и при отсутствии большинства депутатов крупнейшей фракции.