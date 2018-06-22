Обновление iOS 11.4 может "сломать" камеры на iPhone

В iOS 11.4 добавили синхронизацию сообщений iCloud и поддержку AirPlay 2. Но пользователи обнаружили новые проблемы с системой.

Об этом сообщает iPhone Hacks.

Читайте также: Android-смартфон вместо чехла для iPhone: разработчики представили сумасшедшую новинку

Пользователи Twitter начали сообщать о проблемах с камерой iPhone на iOS 11.4. У многих обладателей iPhone при запуске камеры показывается черный экран.

Black screen on apple iphone 6, 6s and 7! I have encountered many many times with a blackscreen when I wanted to use my camera. and then I have to reboot the phone to be able to use the camera again. what is going on? @AppleSupport pic.twitter.com/s2w3MN0wRa — Wizard Design (@wizard_design) 18 червня 2018 р.

"Черный экран на iPhone 6, 6s и 7! У меня часто появляется черный экран, когда я хочу запустить камеру. И потом я должен перезагрузить телефон, чтобы камера заработала. Что происходит?"

Другая проблема, которая не так популярна, как черный экран, но все равно встречается – нестабильный автофокус. Баг появляется во всех режимах, кроме длительного воспроизведения.

Updated my daughter’s iPhone to iOS 11.4. Camera shot. Still working with Apple Support on this but highly doubt this will get fixed. Sad @briantong pic.twitter.com/V6Xk4x679b — Niles (@nslemmer) 12 червня 2018 р.

"Обновил iPhone дочери до iOS 11.4. Камера трясется. Поддержка Apple пытается помочь, но очень сомневаюсь, что у них получится исправить проблему."

Читайте также: Apple отказалась от инновационного решения в iPhone X

Странно, что у пользователей iPhone появляются эти проблемы, поскольку в iOS 11.4 не было никаких изменений или улучшений камеры. Во всяком случае Apple об этом не сообщала. Стоит отметить, что ранее пользователи жаловались на плохую автономность iPhone с iOS 11.4.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.