Обновление iOS 11.4 может "сломать" камеры на iPhone
В iOS 11.4 добавили синхронизацию сообщений iCloud и поддержку AirPlay 2. Но пользователи обнаружили новые проблемы с системой.
Об этом сообщает iPhone Hacks.
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Пользователи Twitter начали сообщать о проблемах с камерой iPhone на iOS 11.4. У многих обладателей iPhone при запуске камеры показывается черный экран.
"Черный экран на iPhone 6, 6s и 7! У меня часто появляется черный экран, когда я хочу запустить камеру. И потом я должен перезагрузить телефон, чтобы камера заработала. Что происходит?"
Другая проблема, которая не так популярна, как черный экран, но все равно встречается – нестабильный автофокус. Баг появляется во всех режимах, кроме длительного воспроизведения.
"Обновил iPhone дочери до iOS 11.4. Камера трясется. Поддержка Apple пытается помочь, но очень сомневаюсь, что у них получится исправить проблему."
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Странно, что у пользователей iPhone появляются эти проблемы, поскольку в iOS 11.4 не было никаких изменений или улучшений камеры. Во всяком случае Apple об этом не сообщала. Стоит отметить, что ранее пользователи жаловались на плохую автономность iPhone с iOS 11.4.
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