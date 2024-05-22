В Оболонском районе Киева часть жителей без света: какая причина и когда вернут

В части Оболонского района столицы нет света. В ДТЭК отмечают, что причиной этого является локальная авария.

Свет обещают вернуть в течение нескольких часов. В то же время в компании отмечают, что стабилизационные графики в этот день не будут применяться до вечера.

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Отключение в Киеве

В ДТЭК сообщают, что из-за локальной аварии без света осталась часть домов на Оболонском проспекте, Героев Днепра, улицах Тимошенко и Зои Гайдай. В скором времени энергоснабжение должно быть возобновлено.

Энергетики уже работают над ликвидацией аварии. Прогнозируют вернуть свет к 10.00,

– написали в пресс-службе.

Также энергетики напомнили, что 22 мая стабилизационные графики не используются с 07.00 до 18.00.

Отключение света

21 мая графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00 суток. Однако отключения вероятны и в другой промежуток в том случае, если область превысит определенные лимиты потребления.

Информацию, когда именно будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях

Стоит указать, что 21 мая Укрэнерго отменило графики ограничения электроэнергии, которые ввело на этот день. В компании указали, что это стало возможным благодаря уменьшению облачности во всех регионах. То есть из-за того, что промышленные и крышные солнечные электростанции увеличили объемы производства, дефицит в энергосистеме уменьшился.

В то же время в Укрэнерго ожидают, что потепление даст возможность не отключать потребителей в течение ночи и утром. Однако отключения все же будут – и летом, и, вероятно, осенью и зимой. Отключение это вынужденная мера, которая должна продолжаться пока энергосистема не восстановится. Наша энергосистема значительно пострадала в результате российских атак.

По состоянию на сейчас, нанесенный ущерб от российских обстрелов энергетического сектора, превысил 1 миллиард долларов.