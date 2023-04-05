Россияне отказались от окружения Бахмута: полковник ВСУ сказал, почему изменили тактику

Оккупационные войска изменили тактику у Бахмута. Они отказались от окружения города, потому что ВСУ мастерски его обороняют.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. ВСУ эффективно уничтожают врага в Бахмуте, в частности, снайперские пары ликвидируют окупантов.

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Бахмут не окружить "малыми клещами"

Свитан отметил, что Бахмут нельзя окружить "малыми клещами". Это было бы возможно только "большими", но сил и средств для этого у россиян нет. В частности, ВСУ проводят контратаки и эффективно уничтожают оккупантов. Сейчас часть города там, где частный сектор, занята россиянами, но многоэтажки контролируют наши войска.

Уничтожить высотки они не могут, у них не хватает сил. Воевать же в застройках, где есть высотные постройки, наступая, очень неудобно. Такие позиции более выгодны для обороны. Любое наступление сразу же заметно. К тому же наступать без техники очень тяжело,

– заметил военный эксперт.

Техника не может двигаться по застроенным кварталам, ведь это прекрасная цель для любого солдата с ПТУР. Так же эффективно уничтожать можно и живую силу. Кроме того, в Бахмуте работают наши ССО, обученные именно для того, чтобы воевать в городских условиях.

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Артиллерия и авиация россиянам не помогает

Также, контактное сражение, которое происходит в Бахмуте, довольно выгодно ВСУ. Россияне не получают поддержки от авиации и артиллерии, ведь так можно задеть своих. Наши же войска – профессионалы в вопросе городских боев, а у россиян – "желторотики", потому что профессиональную армию ВСУ уничтожили еще фактически в Мариуполе, Лисичанске и Северодонецке.

"Сравнять город с землей, как Марьинку, россияне не могут, потому что у них даже снарядов не хватает. Поэтому бросают живую силу, к тому же теперь не только ПВК Пригожина, но и линейные российские части. Единственная тактика, которая у них осталась – путем больших потерь, пытаться вытеснить наши войска», – подчеркнул полковник ВСУ.

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