Защитники ежедневно сдерживают до 20 атак противника у Бахмута – Генштаб

Бахмут – настоящая восточная крепость Украины. Украинские герои мощно отражают атаки российских оккупантов и наносят врагу колоссальные потери.

Генштаб ВСУ рассказал, что ситуация на Востоке остается сложной. Россияне сосредоточили все усилия на Бахмутском направлении.

Обратите внимание В ISW считают, что у Бахмута приближается кульминация: какие факторы это подтверждают

Вокруг Бахмута воины ВСУ ежедневно сдерживают до 20 атак противника, который под прикрытием огня артиллерии наступает на позиции ВСУ.

В Генштабе ВСУ отметили, что боеприпасы из Херсонского и Запорожского направлений доставили на Бахмутское и Лиманское направления. По состоянию на конец декабря более 40% обстрелов вдоль линии столкновения от Купянска до Марьинки приходится именно на Бахмутское направление.

Украинские защитники наносят врагу колоссальные потери. В то же время россияне продолжают попытки захватить Бахмут.

Что говорит Зеленский о Бахмуте

Владимир Зеленский заявил, что в Бахмуте нет ни одного места, не политого кровью. Обстрелы в городе раздаются гораздо чаще, чем тишина.

Там не бывает часа, когда бы не звучал страшный грохот артиллерии. Но Бахмут стоит. Наши силы обороны стоят. Украинский Донбасс стоит,

– заявил Зеленский.

Мужество воинов ВСУ поражает и восхищает весь мир.