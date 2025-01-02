"Должно происходить по всей Украине": в НГУ рассказали детали о круговой обороне городов на Харьковщине

Ранее председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в области продолжается строительство фортификационных сооружений. Речь шла об укреплении круговой обороны городов Изюм и Балаклея.

Эту информацию прокомментировал офицер бригады "Рубеж" Нацгвардии Украины Владимир Черняк в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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"Подготовка к обороне должна происходить по всей Украине"

Владимир Черняк отметил, что угроза наступления воспринимается серьезно.

"Местные власти серьезно воспринимают угрозу со стороны России. Это очень серьезное заявление", – сказал он.

При этом также добавил, что оно очень обнадеживающее.

Если власть на местах понимает о необходимости подготовки городов к обороне, это очень важно. Никто не говорит, что уже завтра россияне будут у этих городов, возможно, они даже туда не дойдут,

– подчеркнул Черняк.

Он уверен, что на Харьковщине будут возводиться адекватные линии обороны и будут приняты все возможные меры безопасности для того, чтобы максимально обезопасить эти города и подготовить позиции.

"Это должно происходить по всей Украине... Лишняя безопасность никогда не помешает, потому что мы воюем против России", – подытожил офицер бригады "Рубеж".

Напомним, что глава Харьковщины Синегубов рассказал, что строительство фортификаций плановое. Их полностью контролируют украинские военные.