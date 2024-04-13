На Новопавловском направлении продолжаются ожесточенные бои, сейчас эпицентром является именно Красногоровка. Титаническими усилиями Вооруженные Силы сдерживают натиск врага, отбивая регулярные атаки.
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Впечатляющее видео из Красногоровки
В сети показали видео, как в Красногоровке бойцы Волновахского батальона 109-й отдельной бригады территориальной обороны на внедорожниках HMMWV ворвались к оккупантам. Приблизившись к домам, машины начали ввести плотный огонь. Затем украинские бойцы забросили взрывчатки в дома и отъехали.
Наши воины вели ближний бой в городской застройке, минометчики их поддерживали, а тем временем пилоты дронов-камикадзе поражали вражескую технику, что пыталась прорвать нашу оборону,
– рассказали военные.
В бригаде отметили, что российский штурм отбит, противник закрепиться не смог.
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Ситуация на фронте
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что обстановка на Восточном фронте в течение последних дней существенно обострилась. Это связано прежде всего со значительной активизацией наступательных действий россиян после выборов. При поддержке бронетехники враг атакует позиции на Лиманском, Бахмутском и Покровском направлениях.
- В частности, тяжелая ситуация в направлении Часового Яра – однако пока российских военных нет ни в городе, ни в окрестностях. По словам командира батальона "Ахиллес", враг активно штурмует Богдановку и Ивановское. Более 70% Богдановки оккупировано, а в Ивановке ситуация похожа.
- Только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1030 оккупантов на разных участках фронта. Также уничтожено 23 танка, 32 артсистемы, 47 бронированных машин и другое оснащение. Общие потери врага в живой силе составляют 452 760 человек.