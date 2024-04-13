На Новопавловском направлении продолжаются ожесточенные бои, сейчас эпицентром является именно Красногоровка. Титаническими усилиями Вооруженные Силы сдерживают натиск врага, отбивая регулярные атаки.

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Впечатляющее видео из Красногоровки

В сети показали видео, как в Красногоровке бойцы Волновахского батальона 109-й отдельной бригады территориальной обороны на внедорожниках HMMWV ворвались к оккупантам. Приблизившись к домам, машины начали ввести плотный огонь. Затем украинские бойцы забросили взрывчатки в дома и отъехали.

Наши воины вели ближний бой в городской застройке, минометчики их поддерживали, а тем временем пилоты дронов-камикадзе поражали вражескую технику, что пыталась прорвать нашу оборону,

– рассказали военные.

В бригаде отметили, что российский штурм отбит, противник закрепиться не смог.

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Ситуация на фронте