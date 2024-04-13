На Новопавлівському напрямку тривають запеклі бої, наразі епіцентром є саме Красногорівка. Титанічними зусиллями Збройні Сили стримують натиск ворога, відбиваючи регулярні атаки.

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Вражаюче відео з Красногорівки

У мережі показали відео, як у Красногорівці бійці Волноваського батальйону 109-ї окремої бригади територіальної оборони на позашляховиках HMMWV увірвалися до окупантів. Наблизившись до будинків, автівки почали ввести щільний вогонь. Потім українські бійці закинули вибухівки у будинки та від’їхали.

Наші воїни вели ближній бій у міській забудові, мінометники їх підтримували, а тим часом пілоти дронів-камікадзе уражали ворожу техніку, що намагалася прорвати нашу оборону,

– розповіли військові.

У бригаді зазначили, що російський штурм відбито, противник закріпитися не зміг.

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Ситуація на фронті