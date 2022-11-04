"В 30 лет хотел быть отцом, но ему 29 и он погиб": разговор с женой бойца "Азова"

После полномасштабного вторжения России украинские подразделения почти три месяца сопротивлялись врагу в приазовском Мариуполе. Во время обороны города погибли сотни наших защитников. Среди них – Дмитрий Самофалов с позывным "Протеин".

Муж переехал в Мариуполь, чтобы осуществить свою долгожданную мечту. Он получил заветный шеврон полка "Азов" и стал на защиту Родины, когда враг цинично пришел в его дом. Выполняя боевое задание, Дмитрий получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

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О службе в полку защитников Мариуполя, начале войны, гибели и несбывшихся мечтах защитника его жена Наталья Самофалова рассказала в интервью 24 каналу.

Дмитрий восхищался "Азовом" и мечтал вступить в полк

Как вы познакомились со своим будущим мужем?

Наше знакомство вообще такое интересное… Впервые он увидел меня на фото у моей подруги детства. Они с друзьями пришли к ней в общежитие в Харькове. Мы еще тогда там проживали. И, увидев на стене наше общее с ней фото, он сразу сказал: "Она будет моей женой". Спустя время мы познакомились лично, завязались отношения.

Сам Дмитрий был из Бахмута, а я – из Харьковской области. И вот я училась, а он уже работал в харьковском СИЗО в правоохранительных органах.



Наталья Самофалова, жена погибшего бойца / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Как Дмитрий стал военным? И почему выбрал именно "Азов", ведь в то время вы были в Харькове, а полк – в Мариуполе?

Он вступил в Национальную гвардию в Харькове. Он всегда мне рассказывал о ребятах из "Азова". Всегда мне показывал эти видео о курсе молодого бойца. Он ими восхищался. Это была его мечта вступить в полк.

Помню, как однажды зимой 2021 года мы вместе лежали еще в Харькове. И он говорит: "А давай переедем в Мариуполь, вот у меня есть такая мечта. Давай попробуем". Я еще тогда так посмеялась, будто не восприняла это серьезно. Но буквально через пару недель он говорит: "Я еду в Мариуполь на собеседование. Ты как?" Я, конечно, его поддержала. Он уехал и его взяли в "Азов".



Дмитрий работал в Харьковском СИЗО / Фото предоставлено женой

Сначала он просто жил на базе. Через некоторое время проходил первый курс молодого бойца. Он не прошел его из-за того, что заболел коронавирусом. Он чувствовал себя очень хорошо, но ради безопасности побратимов решил немного отложить эту мечту. Я тоже переехала к нему в Мариуполь, и мы уже жили вместе.

Второй раз он проходил курс молодого бойца уже осенью прошлого года. У него была травма колена, но на этот раз он уже прошел его успешно. Дмитрий получил заветный шеврон, и я помню эти его глаза. Он гордился собой, что прошел это.



Муж переехал в Мариуполь, где вступил в "Азов" / Фото с официальной страницы полка

Вы были знакомы с побратимами Димы, какие они?

Они все – положительные люди. Почему-то всегда большинство людей думают, что военные – грубые и злые. Но это не так, они все очень любят животных. Это очень хорошие люди. И они друг за друга всегда горой.

Я помню, когда у мамы Димы произошел инсульт, это как раз было, когда он проходил курс молодого бойца. Он об этом не знал и когда приехал, то я ему рассказала. Он пришел тогда на работу и прямо в разговоре сказал, что такое произошло. И в тот же день ему стали переводить на карту деньги на лечение мамы. Хотя он просто хотел рассказать историю. Вот такие они – добрые и всегда друг другу помогают.

"Это был самый счастливый наш день": предложение и женитьба в Мариуполе

До войны некоторое время вы жили в Мариуполе. Каким увидели этот город?

Мариуполь – это очень цветущий и прекрасный украинский город. Он действительно был очень хорошим и только перестраивался. Я и наша собака всегда встречали Диму с работы. Мы жили на левом берегу и из окна было видно море. Мы брали кофе и шли гулять. Это очень хороший город, но сейчас это очень болезненный город.

В Мариуполе мы с мужем всегда ходили на пробежку. Я, он и наш пес Оскар – французский бульдог, которого он мне подарил на полгода.



Дмитрий и собака Оскар / Фото предоставлено женой

Вы поженились уже в Мариуполе?

В Мариуполе летом он сделал мне предложение, там мы и поженились. Предложение он сделал мне немного ожидаемо, конечно. Потому что он спрашивал меня размер пальца, размер кольца. Но я делала вид, что не понимаю, чтобы ему было приятнее.

Дмитрий пришел с работы, мы купили вино, он приготовил ужин – пасту с морепродуктами. Я пошла в душ, а когда вышла в комнату, там все в лепестках роз. Было очень хорошо. Он сделал предложение, сказал хорошие слова. И через месяц мы уже женились. Это было 5 августа 2021 года. Был очень теплый день, к нам приехали самые близкие люди. Это был самый счастливый день.

​Дмитрий и Наталья поженились в Мариуполе / Фото Валентины Полищук, 24 канал

"Для некоторых бойцов отдых оказался последним": о начале войны

Вы помните начало полномасштабной войны?

Я уехала из Мариуполя за два дня до вторжения.

Мы с Димой раз виделись 20 февраля, а накануне у него был День рождения, ему исполнилось 29 лет. День мы провели вместе, а вечером они с побратимами пошли в баню. Вот они как чувствовали, что этот отдых им нужен. Потому что для некоторых из них этот отдых оказался последним. Учитывая и Диму.



19 февраля мужу Натали – Диме исполнилось 29 лет / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Предусматривал ли ваш муж, что будет столь полномасштабная война? Возможно, предупреждал вас о чем-нибудь?

Он всегда трогательно со мной общался. Он не хотел мне этого говорить. Хотя его сестра говорит, что 19 февраля Дима уже ей говорил, что что-то, вероятно, будет. 20 февраля – последний день, когда мы виделись. Это было воскресенье, выходной день, на улице было очень холодно. Мы целый день смотрели фильмы, потом приготовили ужин. И тут Диме на телефон приходит сообщение, что "срочный сбор, тревога!" Все как-то произошло очень быстро, что я даже не помню, обнялись ли мы напоследок или нет.

Я думала, что это займет несколько часов. Я прождала тогда его всю ночь, но, к сожалению, он не пришел. Утром он позвонил и сказал, чтобы я меняла билеты и уже ехала к родителям. Почему меняла? Потому что я и так собиралась на день рождения к своей крестнице, но немного позже. Я, честно говоря, даже никаких документов не взяла, абсолютно ничего… Я думала, что все будет нормально. Я себя так успокаивала, не хотела думать о плохом. Я взяла собаку, паспорт собаки, свой паспорт и рюкзак, в котором было только платье на праздник к крестнице, колготки и еще какие-то мелочи. Вот такой вот тревожный рюкзак у меня получился.

"Зай, все хорошо, но связи нет": Наталья бегала из подвала во двор, чтобы услышать мужчину

Я сразу поменяла билеты и уехала к родителям. Дима уже в то время был где-то на позициях, потому что в море наблюдалась активность русских кораблей, и они уже тогда были начеку. Я тогда очень волновалась за него, но все вроде бы было нормально.

24 февраля в 5 утра я проснулась от сообщения, но это был не Дима, а подруга, проживающая в Харькове. Мы с родителями жили в Харьковской области возле Балаклеи. Я сразу позвонила Диме. Опять же я знаю, почему не он мне это сообщил первым. Он, наверное, думал, как это так сказать, чтобы я более или менее нормально восприняла и не волновалась. Впрочем, я сама ему перезвонила. Он подтвердил и сказал, что все под контролем, что все будет нормально.

Переписка Дмитрия и Наталии / Скриншот

Первоначально связь была постоянно. Мы с ним договорились, что каждый час он мне будет завещать. Он писал "+", или просто, что "живой", "люблю". То есть что-то, чтобы я понимала, что с ним все в порядке. Потом там, где я была, у родителей тоже начались не столь серьезные, но боевые действия.

Мы сразу не уехали и тоже сидели в подвале. Помню, когда я видела, что мне звонит по телефону Дима, то я выбегала из подвала просто, чтобы услышать его. Мне не важно было, стреляют ли на улице или нет. Я выходила, чтобы просто услышать его голос. А он всегда был на оптимизме и был бодр.

Связь в Мариуполе начала исчезать в первые дни войны / Скриншот переписки

До 2 марта связь была постоянно, а затем она почти исчезла. Он все реже звонил и уже не со своего номера, а с побратимов, писал в телеграмме. И это были очень редкие, короткие звонки, но они были настолько теплы и исполнены любви… Мы говорили друг другу, как любим, какими замечательными родителями мы будем, каким отцом он будет.

Я помню его фразу в канун войны. Он сказал, что в 30 лет он уже хочет быть отцом. Но ему 29 лет и он погиб… Наши мечты больше никогда не сбудутся.



​Наталья последний раз видела Дмитрия 20 февраля / Фото предоставлено женой

"Словно чувствовал, что погибнет": о последнем разговоре с мужем

Когда вы разговаривали с мужем?

Наш последний разговор был 23 марта за пару часов до того, как его не стало. И вот тогда впервые я услышала его голос грустным. Тогда это меня очень встревожило, ведь он всегда был бодр. Помню, когда в начале войны я плакала ему в трубку, то он говорил: "Я здесь хожу, песни пою, а ты плачешь. Не плачь, все будет хорошо". И вот 23 марта он позвонил всем своим родным, другу. Как будто чувствовал это.

В последнем своем разговоре сестре он сказал, что "если что, чтобы знали, что по нам бьют из всего, из чего только можно, но в плен я сдаваться не буду". Вот такова была его фраза и через пару часов его не стало.

Дима погиб 24 марта. Насколько я знаю, это было очень близкое стрелковое сражение в самом Мариуполе. Уличное сражение. Это было совсем близко. Вот как мы с вами сидим здесь, говорим. Количество врага, к сожалению, преобладало в том бою, но и их сторона также имела потери.

Это уже сейчас детали мне рассказал собрат, вышедший из плена еще летом. Но я также жду освобождения из плена и других людей, чтобы уже все конкретно узнать

До 2 апреля я вообще не знала, что с ним. Я думала, что с ним все нормально, потому что так мне говорили. Я с женами собратьев Димы как-то пытались узнать хоть какую-нибудь информацию.



Последний раз женщина разговаривала с мужчиной 23 марта / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Я помню, что 25 марта позвонила мне подруга. Она сказала, что погиб один из их общих собратьев. Я лично его не знала, но тогда сильно расстроилась. Меня это сильно взволновало. Я ночь не спала. Как оказалось, моего любимого уже тоже на тот момент не было, но я даже не знала, потому что мне почему-то передавали так, что с ним все хорошо. Я не знаю, почему.



Муж Натальи погиб, защищая Украину / Фото Валентины Полищук, 24 канал=

"От командира Димы пришло смс, где первая фраза – что он погиб"

Вы говорите, что время вам не говорили о гибели мужчины. Как все-таки узнали об этом? Кто вам сообщил?

2 апреля подруга побратима Димы мне сбросила списки награждения от президента и там был мой муж. Но награжден не посмертно. Я себя успокаивала, если не посмертно, значит все нормально. Может быть, ранение, но живой же.

В тот вечер я легла отдыхать и листала, как обычно, новости в телефоне. И сверху мне высвечивается сообщение от командира Димы. Сообщение было большим и длинным, но первое, что я увидела – это фраза, что он погиб. Я просто положила возле себя телефон и боялась читать дальше…

Когда набралась смелости и дочитала это сообщение, то были крики и умиротворяющие. Первые дни я спала, плакала, спала, плакала. На тот момент мы уже выехали с места, где проживали мои родители. В квартире нас проживало 13 человек – все наши родственники. И соседи спрашивали, кто у вас так плачет там?

"Тело вернули и нашли именно в нашу первую годовщину свадьбы"

Потом мне захотелось верить в то, что если нет тела, то он жив. И я верила в последнее. Некоторые органы даже давали надежду, что он жив. Мне писали, что есть вероятность того, что он находится в плену. Знаете, когда есть хоть 1% надежды – ты цепляешься за него и веришь последнему. Куда мы только не обращались, куда мы только не звонили. Это были постоянные звонки круглые сутки. И, почему-то, я была полностью уверена, что он жив.



Женщина до последнего верила, что ее муж жив / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Удалось ли забрать тело мужчины?

Тело вернули и нашли именно в нашу первую годовщину свадьбы. Это было 5 августа 2022 года. Вот в наш особенный день мы нашли его тело. Я не знаю, почему не днем ​​позже и не раньше, а именно в этот день.

Кстати, накануне я писала Диме в телеграмме... Я всегда ему писала и делаю это до сих пор. Тогда же я написала: "Пожалуйста, самый лучший подарок на нашу годовщину будет, если ты найдешься живым".



Наталья до последнего не верила, что ее муж погиб / Скриншот по переписке

И вот 5 августа нам сообщают, что тело в морге в Киеве. Так он и нашелся. Не жив, к сожалению, но нашелся… Я не помню, что я чувствовала в тот момент, когда мне сбросили фотографии его татуировки. Я сразу увидела, что он.

Я тогда проживала в Хмельницке у родственников и буквально через час собрала опять же свой рюкзак и уже сидела в поезде – ехала в Киев на опознание.

В сам рефрижератор на опознание я не заходила, я смотрела только по фото. Я не хотела запомнить его таковым. Я запомнила его таким, каким он был в жизни. Туда вошел его собрат, которому я доверяю.

Дома похоронят на совместном мемориале памяти погибших защитников Мариуполя вместе с собратьями. Я думаю, что он бы так хотел быть среди своих.



​Флаги в честь погибших бойцов в Киеве / Фото предоставлено Наталией

"Теперь у меня самый сильный ангел": Наталья о тоске по мужу

Что бы вы сказали сейчас своему мужу, если бы могли?

Я не знаю что сказала бы. Я, наверное, его бы просто обнимала. Я до сих пор пишу ему в заметках все, что чувствую, как прошел мой день или когда чувствую, что мне тяжело. Я начинаю писать, и мне становится легче. У меня даже в телефоне какая-то мистика… Приходит звук сообщения, а самого сообщения нет. И так несколько раз в день. После его смерти я принялась во все это верить.

Он мне очень часто снится. В последний раз мне приснилось, что приходит от него сообщение. Там написано: "Если бы ты знала, как мне тяжело, когда ты плачешь". Я знаю, что он меня оберегает всегда. Теперь у меня самый сильный ангел".

Недавно я ехала на такси и произошла авария с участием нашего автомобиля. Но я не пострадала вообще, и думаю, что это тоже благодаря нему. Водитель не справился с управлением, и его начало очень сильно заносить. Когда я езжу на такси, я никогда не сажусь вперед. А тут почему-то села. И это, видимо, меня спасло, потому что машину так закрутило, что поначалу удар был о переднюю дверь, но не очень сильный. А потом в заднюю часть машины.

"Они отдали свою жизнь за Украину. Каждый из них должен помнить"

О чем мечтал ваш муж?

О полноценной семье. Мы планировали детей. Дима был в шаге от покупки автомобиля. Он старался, работал, зарабатывал деньги, откладывал на это, и осенью мы планировали купить машину. Перед войной он получил водительское удостоверение. Его мечты, к сожалению, так и не сбылись. Я помню как когда-то мы сидели и говорили что-то о подарках. Наверное, это был какой-то праздник. И он мне сказал: "Знаешь, какой лучший мой подарок будет? Его только ты сможешь подарить". Я поняла, что он говорил о ребенке.

Он уже тогда хотел, но я говорила: "Подождем еще". А когда это все произошло, я помню, что плакала и говорила, почему я оттягивала.

Но у нас остался пес. И он всегда тоже был, как наш ребенок, член семьи. Для меня сейчас – это очень ценная собака, это частица нашей с Димой совместной жизни. И он тоже все ощущает. Когда я плачу – он подходит ко мне, облизывает. У Димы была и другая собака, которую он купил, когда ему было еще 20 лет. Но потом, когда он переехал в Харьков, ему пришлось отдать его двоюродной сестре. Оказывается, собаке было 9 лет и он погиб также в тех числах весной, что и Дима.

Также я хотела забрать фотографии из нашей квартиры в Мариуполе. Знакомым удалось туда зайти, но квартира полностью разграблена, вынесли все, что можно было, даже наши фото. У нас была такая большая картина на стене, наше общее фото, которое мне Дима дарил. Его тоже нет. И фотографий нет.

Что для вашего мужчины означала Украина?

Он всегда говорил, что погибнуть в бою за Украину – это честь для любого мужчины, честь для него. К смерти он всегда легко относился. Он просто такой человек по характеру – очень легкий, положительный. Я знаю, что для него это честь. Если так произошло, думаю, он гордится. Как бы это ни звучало…

Каждого героя должны помнить, уважать и знать. Не все герои вели Instagram-страницы. Не все герои снимали TikTok-видео. Но все они – герои. Они отдали самое ценное, что у них было. Они отдали свою жизнь за Украину.



Прах Дмитрия похоронят рядом с побратимами совместном мемориале в Киеве / Фото предоставлено женой

Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким погибшего… Слава Герою и вечная память!