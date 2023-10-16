Украинские защитники стояли на защите Мариуполя 86 дней – с первого дня полномасштабного вторжения России. Воины получили приказ о сохранении жизни 16 мая и вышли в почетный плен.

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Что украинцы знают о защитниках Мариуполя

Украинский журналист решил спросить граждан, что те знают об обороне Мариуполя и о дальнейшей судьбе защитников, защищавших город. Некоторые украинцы на второй год войны отвечали, что не слышали ничего, или просто не интересовались этим.

Ничего не знаю, я не читаю новости. Я не люблю погружать себя плохими новостями. Я за добро, а там все плохое – я не хочу себя нагружать,

– ответил один из опрашиваемых.

Однако некоторые люди все же знали, что оборона города "Азовом" в окружении россиян продолжалась почти 90 дней. Также украинцы отвечали, что знают о том, что было в официальных источниках. Отдельные граждане припоминают о приказе руководства на выход из "Азовстали".

На вопрос о том, чем все закончилось, один из молодых ребят перепутал завод, где укрылись мариупольцы с АЭС. А одна из женщин ответила, что не следила за этим, потому что находилась в Германии – там якобы свои дела и не было времени.

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Что произошло с защитниками Мариуполя