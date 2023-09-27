Об этом сообщает советник мэра Мариуполя. Петр Андрющенко. Он заявил, что украинских защитников хотят приговорить к пожизненному заключению, передает 24 Канал.

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"Азовцам" инкриминируют "захват власти"

О начале "судилища" стало известно из соцсетей. Россияне в телеграм-каналах публикуют видео, на котором "азовцы" сидят в зале суда.

Андрющенко заявил, что защитникам "Азовстали" инкриминируется несколько статей российского уголовного кодекса. Речь идет о:

статье 278 "Насильственный захват власти",

статье 205.5 "Участие в террористической организации".

Согласно российскому законодательству, санкции этих статей предусматривают пожизненное заключение.

Еще раз. Гражданам Украины страна-оккупант инкриминирует захват власти в Украине. Если был какой-то больший цинизм до этого, то здесь окончательное дно,

– говорится в сообщении Андрющенко.

Советник мэра подчеркнул, что судилище в Ростове-на-Дону – это откровенный ответ путинского режима на начало слушаний в Международном суде, где сегодня опросили похищенных из Мариуполя детей.

"Судилище" над защитниками "Азовстали": смотрите видео

Кроме этого судилища, россияне 22 сентября 2023 посадили за решетку на 22 года украинского военнослужащего, минометчика полка "Азов" Эдуарда Варбанского. В сети также показали видео с мужчиной, называющим себя Варбанским. Под запись он утверждает, что его якобы обвинили в "жестоком обращении с гражданским населением, покушении на убийство и умышленном уничтожении чужого имущества". Тогда, как утверждают оккупанты, в результате обстрела пострадала школа в поселке Бердянское под Мариуполем.

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