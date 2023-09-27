Об этом сообщает советник мэра Мариуполя. Петр Андрющенко. Он заявил, что украинских защитников хотят приговорить к пожизненному заключению, передает 24 Канал.
К теме "Единственное, что видели – это фото из судилищ": сколько защитников "Азовстали" до сих пор в плену России
"Азовцам" инкриминируют "захват власти"
О начале "судилища" стало известно из соцсетей. Россияне в телеграм-каналах публикуют видео, на котором "азовцы" сидят в зале суда.
Андрющенко заявил, что защитникам "Азовстали" инкриминируется несколько статей российского уголовного кодекса. Речь идет о:
- статье 278 "Насильственный захват власти",
- статье 205.5 "Участие в террористической организации".
Согласно российскому законодательству, санкции этих статей предусматривают пожизненное заключение.
Еще раз. Гражданам Украины страна-оккупант инкриминирует захват власти в Украине. Если был какой-то больший цинизм до этого, то здесь окончательное дно,
– говорится в сообщении Андрющенко.
Советник мэра подчеркнул, что судилище в Ростове-на-Дону – это откровенный ответ путинского режима на начало слушаний в Международном суде, где сегодня опросили похищенных из Мариуполя детей.
"Судилище" над защитниками "Азовстали": смотрите видео
Кроме этого судилища, россияне 22 сентября 2023 посадили за решетку на 22 года украинского военнослужащего, минометчика полка "Азов" Эдуарда Варбанского. В сети также показали видео с мужчиной, называющим себя Варбанским. Под запись он утверждает, что его якобы обвинили в "жестоком обращении с гражданским населением, покушении на убийство и умышленном уничтожении чужого имущества". Тогда, как утверждают оккупанты, в результате обстрела пострадала школа в поселке Бердянское под Мариуполем.
Россия цинично осуждает украинских защитников
- В России 15 июня начали "судилища" над защитниками Мариуполя. Тогда в зал суда привели 22 пленных "азовца", среди них также было 8 женщин и повара.
- Более того, правозащитники заявили, что на скамье подсудимых также оказались гражданские лица. Их задержание и суд над ними – очередное военное преступление Кремля.
- Так называемый "суд ДНР" в августе 2023 года осудил пленных "азовцев" Павла Артеменко и Антона Романюка. Их цинично обвинили в том, что в промежутке с 27 февраля по 13 марта 2022 якобы обстреляли из 120-миллиметрового миномета жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Их приговорили к 24 годам лишения свободы.